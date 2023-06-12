"Я — русский, по самое горлышко": Міноборони РФ і Медведєв сконфузилися на День Росії (фото)
Силове відомство Росії прагнуло підкреслити патріотичний настрій своїх громадян, закликавши взяти в записі участь учасників війни в Україні, але щось пішло не так.
Міністерство оборони Росії на честь святкування Дня Росії 12 червня виклало у своєму офіційному Telegram-каналі патріотичний відеоролик з віршем, в якому звучить неоднозначна фраза "Я — росіянин, по саме горлятко. На віки віків, наскрізь".
На відеоролику можна побачити російських військових, які беруть участь у повномасштабному вторгненні до України. Кожен з них говорить одну з частин вірша "Я русский! Спасибо, Господи!", автором якого є російський журналіст та поет Сергій Каргашин.
Повний текст вірша звучить так:
Я – русский! Спасибо, Господи!
Я – поле. Бабушкин крест.
Я – избы Рязанской области.
Я – синь. Подпирающий лес.
Я – русский! По самое горлышко.
Во веки веков. Насквозь.
Я – лебедя белого перышко.
Я – воина павшего кость.
Какие б ни выпали горести,
Всем бедам хриплю назло:
Я – русский! Спасибо, Господи!
Я – русский. Мне так повезло!..
Пусть времени кружатся лопасти,
Меня у меня – не отнять.
Россия, как крепость над пропастью,
Стояла и будет стоять!
Зі свого боку, не менш дивним та провокаційним привітанням росіян з патріотичним святом відзначився і заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, який виклав у своєму Telegram фото Майдану Незалежності у Києві та підписав, що нібито незабаром Майдан "невдовзі стане площею Росії".
Нагадаємо, минулого року міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс опублікував незвичайне привітання з Днем Росії, побажавши Москві програти у повномасштабній війні проти України.
У 2023 році речниця МЗС РФ Марія Захарова у відповідь на введення президентом України свята Дня Європи відразу після святкування "9 травня" назвала голову Єврокомісії представником європейських реваншистів, які хочуть помститися Москві "за своїх нацистських предків".