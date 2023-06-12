"Я — русский, по самое горлышко": Минобороны РФ и Медведев оконфузились на День России (фото)
Силовое ведомство России стремилось подчеркнуть патриотические настроения своих граждан, призвав принять в записи участие участников войны в Украине, но что-то пошло не так.
Министерство обороны России в честь празднования Дня России 12 июня, выложило в своем официальном Telegram-канале патриотический видеоролик со стихотворением, в котором звучит неоднозначная фраза "Я русский, по самое горлышко. Во веки веков, насквозь".
На видеоролике можно увидеть российских военных, которые принимают участие в полномасштабном вторжении в Украину. Каждый из них говорит одну из частей стихотворения "Я русский! Спасибо, Господи!", автором которого является российский журналист и поэт Сергей Каргашин.
Полный текст стихотворения звучит так:
Я – русский! Спасибо, Господи!
Я – поле. Бабушкин крест.
Я – избы Рязанской области.
Я – синь. Подпирающий лес.
Я – русский! По самое горлышко.
Во веки веков. Насквозь.
Я – лебедя белого перышко.
Я – воина павшего кость.
Какие б ни выпали горести,
Всем бедам хриплю назло:
Я – русский! Спасибо, Господи!
Я – русский. Мне так повезло!..
Пусть времени кружатся лопасти,
Меня у меня – не отнять.
Россия, как крепость над пропастью,
Стояла и будет стоять!
В свою очередь не менее странным и провокационным поздравлением россиян с патриотическим праздником отличился и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который выложил в своем Telegram фотографию Майдана Незалежності в Киеве и подписал, что якобы скоро Майдан "скоро станет площадью России".
Напомним, в прошлом году министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс опубликовал необычное поздравление с Днем России, пожелав Москве проиграть в полномасштабной войне против Украины.
В 2023 году спикер МИД РФ Мария Захарова в ответ на введение президентом Украины праздника Дня Европы сразу после празднования "9 мая" назвала главу Еврокомиссии представителем европейских реваншистов, которые хотят отомстить Москве "за своих нацистских предков".