"Желаю проиграть в войне": глава МИД Латвии оригинально поздравил с Днем России

Дипломат Эдгар Ринкевичс также выразил надежду, что россияне откажутся от имперских амбиций и Россия станет демократическим государством.

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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс опубликовал необычное поздравление с Днем России, пожелав Москве проиграть в полномасштабной войне против Украины. Соответствующая публикация появилась в микроблоге дипломата.

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Как известно, 12 июня в РФ ежегодно отмечается государственный праздник День России по случаю принятия Декларации о государственном суверенитете страны.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс в своем личном Twitter опубликовал необычное поздравление для россиян. Латвийский дипломат по случаю Дня России пожелал Москве проиграть полномасштабную агрессивную войну, которую она развязала против Украины.

Помимо этого, Эдгар Ринкевичс выразил надежду, что россияне откажутся от своих имперских амбиций, а Российская Федерация станет современной и демократической страной.

[ + – ] Глава МИД Латвии поздравил с Днем России и пожелал Москве проиграть войну

Несколькими днями ранее латвийский дипломат Эдгар Ринкевичс, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россию не нужно унижать, призвал страны Запада не проникаться "эмоциональным благополучием" стран-агрессоров. Глава МИД Латвии считает, что демократическим государствам важно защищать ценности и свою честь. Ринкевичс также отметил, что такие страны-агрессоры, как Россия, все равно не оценят подобную доброту.

Стоит отметить, что в Бердянске, где оккупанты планировали мероприятия по случаю Дня России, 12 июня прогремели мощные взрывы. Нелегитимная власть города утверждала, что причиной ЧП стало короткое замыкание, в результате которого загорелся трансформатор. После нескольких взрывов в Бердянске были обесточены ряд жилых районов.