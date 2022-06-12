В Бердянске прогремела серия взрывов: часть города осталась без света (фото, видео)

Оккупационная администрация утверждает, что на территории трансформаторной подстанции был осуществлен теракт.

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В воскресенье утром, 12 июня, в оккупированном Бердянске прогремело несколько взрывов. Об этом информирует местный Telegram-паблик "Бердянск сейчас", который был создан оперативным штабом местного исполкома для информирования жителей в условиях вторжения ВС РФ.

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Сообщается, что утром в оккупированном городе прогремело сразу три взрыва, после которых часть населенного пункта осталась без электроэнергии.

По неподтвержденной информации, один из хлопков — повреждение трансформаторной подстанции. На данный момент масштабы повреждений в результате серии взрывов уточняются.

[ + – ] В оккупированном Бердянске прогремело несколько мощных взрывов

Как отмечает региональное издание "РИА Мелитополь", один из взрывов прогремел на подстанции, которая расположена недалеко от гипермаркета "Амстор". Из-за ЧП на стратегическом объекте, по данным журналистов, без электроэнергии осталась почти половина неподконтрольного Украине Бердянска.

Оккупационная администрация города подтверждает информацию о взрыве на подстанции, который, по их информации, произошел в результате короткого замыкания. Из-за ЧП, по данным захватчиков, трансформатор загорелся и вышел из строя.

"Экстренными службами пожар был оперативно потушен. В настоящее время часть абонентов города находятся без электроснабжения", — продолжили оккупанты в своем сообщении и заявили, что проблемы в скором времени будут устранены.

Коллаборант, представитель нелегитимной "гражданской администрации" Запорожской области Владимир Рогов назвал терактом серию утренних взрывов в Бердянске. Он также опубликовал другие видеоролики с места ЧП в оккупированном городе и пообещал в ближайшее время обнародовать новые подробности.

Напомним, в начале июня в порту оккупированного Бердянска прогремело несколько взрывов. Местные жители предположили, что в неподконтрольном Украине городе была осуществлена диверсия, однако нелегитимная администрация опровергла слухи о деятельности партизанов и сообщила, что хлопки были следствием разминирования ряда территорий.

Также Фокус в своем материале рассказывал, как живется в оккупации жителям Бердянска.