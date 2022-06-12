У Бердянську пролунала серія вибухів: частина міста залишилася без світла (фото, відео)

Окупаційна адміністрація стверджує, що на території трансформаторної підстанції було здійснено теракт.

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У неділю вранці, 12 червня, в окупованому Бердянську пролунало кілька вибухів. Про це інформує місцевий Telegram-паблік "Бердянськ зараз", створений оперативним штабом місцевого виконкому для інформування мешканців в умовах вторгнення ЗС РФ.

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Повідомляється, що вранці в окупованому місті прогриміло одразу три вибухи, після яких частина населеного пункту залишилася без електроенергії.

За непідтвердженою інформацією, один із вибухів — пошкодження трансформаторної підстанції. Наразі масштаби пошкоджень унаслідок серії вибухів уточнюються.

[ + – ] В окупованому Бердянську прогриміло кілька потужних вибухів

Як зазначає регіональне видання "РІА Мелітополь", один із вибухів прогримів на підстанції, яка розташована неподалік гіпермаркету "Амстор". Через НП на стратегічному об'єкті, за даними журналістів, без електроенергії залишилася майже половина непідконтрольного Україні Бердянська.

Окупаційна адміністрація міста підтверджує інформацію про вибух на підстанції, який, за їхньою інформацією, стався внаслідок короткого замикання. Через НП, за даними загарбників, трансформатор спалахнув і вийшов із ладу.

"Екстренними службами пожежа була оперативно загашена. Наразі частина абонентів міста знаходяться без електропостачання", — продовжили окупанти у своєму повідомленні та заявили, що проблеми незабаром будуть усунені.

Колаборант, представник нелегітимної "цивільної адміністрації" Запорізької області Володимир Рогов назвав терактом серію ранкових вибухів у Бердянську. Він також опублікував інші відеоролики з місця НП в окупованому місті та пообіцяв найближчим часом оприлюднити нові подробиці.

Нагадаємо, на початку червня в порту окупованого Бердянська прогриміло кілька вибухів. Місцеві жителі припустили, що в непідконтрольному Україні місті було здійснено диверсію, проте нелегітимна адміністрація спростувала чутки про діяльність партизанів і повідомила, що вибухи були наслідком розмінування низки територій.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як живеться в окупації мешканцям Бердянська.