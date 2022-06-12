"Бажаю програти у війні": глава МЗС Латвії оригінально привітав із Днем Росії

Дипломат Едгар Рінкевичс також висловив сподівання, що росіяни відмовляться від імперських амбіцій, і Росія стане демократичною державою.

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Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс опублікував незвичайне привітання з Днем Росії, побажавши Москві програти у повномасштабній війні проти України. Відповідна публікація з'явилася у мікроблозі дипломата.

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Як відомо, 12 червня в РФ щорічно відзначається державне свято День Росії з нагоди ухвалення Декларації про державний суверенітет країни.

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс у своєму особистому Twitter опублікував незвичайне привітання для росіян. Латвійський дипломат із нагоди Дня Росії побажав Москві програти повномасштабну агресивну війну, яку вона розв'язала проти України.

Окрім цього, Едгар Рінкевичс висловив сподівання, що росіяни відмовляться від своїх імперських амбіцій, а Російська Федерація стане сучасною і демократичною країною.

[ + – ] Глава МЗС Латвії привітав із Днем Росії та побажав Москві програти війну

Декількома днями раніше латвійський дипломат Едгар Рінкевичс, коментуючи заяву президента Франції Емманюеля Макрона про те, що Росію не треба принижувати, закликав країни Заходу не перейматися "емоційним благополуччям" країн-агресорів. Глава МЗС Латвії вважає, що демократичним державам важливо захищати цінності та свою честь. Рінкевичс також зазначив, що такі країни-агресори, як Росія, все одно не оцінять таку доброту.

Варто зазначити, що в Бердянську, де окупанти планували заходи з нагоди Дня Росії, 12 червня пролунали потужні вибухи. Нелегітимна влада міста стверджувала, що причиною НП стало коротке замикання, внаслідок якого спалахнув трансформатор. Після кількох вибухів у Бердянську було знеструмлено низку житлових районів.