По словам журналистов, официального оповещения об отмене фейерверка от властей не поступало, а некоторые СМИ и вовсе утверждали, что праздничный салют состоится.

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В понедельник, 12 июня, в Москве впервые за многие годы не состоялся праздничный салют ко Дню России. Об этом сообщил корреспондент российского издания The Moscow Times Петр Козлов в своем Telegram-канале.

"Впервые за многие годы в Москве отменили праздничный салют в честь Дня России 12 июня", — написал Козлов.

Как отмечает журналист, "отмена произошла тайно". По его словам, никакого официального предупреждение от властей не поступало, а некоторые СМИ и вовсе утверждали, что праздничный салют состоится.

Козлов также упомянул о том, что вечером желающие посмотреть на фейерверки россияне пришли на Большой каменный мост и прочие обзорные площадки.

"Ни в 22:00, ни позднее фейерверк так и не начался. Прямо сейчас люди разочарованно расходятся", — констатировал журналист.

Россияне не дождались салюта

Напомним, что 12 июня Минобороны России в честь празднования Дня России выложило в своем официальном Telegram-канале патриотический видеоролик со стихотворением, в котором звучит неоднозначная фраза "Я русский, по самое горлышко. Во веки веков, насквозь".

Ранее, 10 мая, экс-глава государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, сейчас воюющий в рядах оккупантов на Донбассе, разгневался из-за салюта на Красной площади 9 мая.

Еще мы писали о том, что военный парад в честь 9 мая в Москве прошел без воздушного представления. По Красной площади проехался всего один музейный советский танк времен Второй мировой войны Т-34 и несколько современных боевых машин пехоты.