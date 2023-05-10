"Бахмут взяли?": подстреленный ВСУ на Донбассе экс-глава "Роскосмоса" возмутился салютом в Москве

Бывший глава госкорпорации посоветовал руководству в Москве сосредоточиться на проблемах на фронте, а не устраивать празднование.

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Экс-глава государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, сейчас воюющий в рядах оккупантов на Донбассе, разгневался из-за салюта на Красной площади 9 мая. Свое возмущение он выразил в посте, разместившем на своем телеграм-канале.

"Вчера, говорят, в Москве салют был. Что, Бахмут взяли, уволили Донбасс? Киев капитулировал? А… Это, оказывается, в честь прошлых побед СССР… Мне кажется, коллегам в Москве нужно сосредоточиться на проблемах текущей войны и нашего фронта", – написал он.

По его мнению, проблемы на передовой у россиян значительны.

Напомним, что экс-глава "Роскосмоса" ушел в ВС РФ воевать на Донбассе и стал командиром 10-го отряда группы "Царские волки". Рогозин был ранен в ночь и против 22 декабря в ресторане "Шеш-Беш" в оккупированном Донецке. Там он вместе с соратниками праздновал свой День рожденья. После операции у оккупанта вытащили отломок от боеприпаса, якобы из французской САУ Caesar. Рогозин отправил изъятый обломок президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Ранее сообщалось, что экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сомневается, что американские астронавты высадились на Луну. По словам экс-главы "Роскосмоса", технологии 60-х годов в Штатах не позволили бы им отправить миссии кораблей "Аполлон".