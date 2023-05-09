"Копался в деталях": Рогозин сомневается, что астронавты NASA были на Луне

По словам экс-главы "Роскосмоса", технологии 60-х годов в Штатах не позволили бы им отправить миссии кораблей "Аполлон". Вероятно, он забыл об отражателях на Луне и о множестве отправок на них лазерных лучей.

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Бывший глава "Роскосмоса", советник по технической части армии России Дмитрий Рогозин сомневается, что американские астронавты высадились на Луну. Об этом он написал в Telegram.

Рогозин говорит о миссиях американских пилотируемых космических кораблей серии "Аполлон". Командир экипажа "Аполлон-11" Нил Армстронг и пилот Эдвин Базз Олдрин 20 июля 1969 года посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия (море на видимой стороне Луны, – ред.).

Астронавты пробыли на поверхности Луны более 21 часа.

Астронавты миссий "Аполлон" устанавливали на Луне уголковые отражатели

Экс-глава агентства отметил, что примерно 10 десять назад во время работы на российское правительство он отправил запрос в "Роскосмос" на выдачу документальных свидетельств пребывания американцев на Луне.

"Уж больно меня смущал тот факт, что возвращавшиеся из многодневных экспедиций советские космонавты еле держались на ногах и проходили длительное восстановление после таких полетов, а американцы вылезали из своих лунных кораблей как огурчики из грядки", — продолжил Рогозин.

По его словам, правительство отправило ему в ответ книжку "Покорение астронавтами Луны" с комментарием советского космонавта Алексея Леонова, которого считают первым человеком в мире, вышедшим в открытый космос.

Леонов, как отметил Рогозин, писал, американцы действительно были на Луне, поскольку "они ему сами об этом рассказали".

Рогозин забыл про отражатели "Аполлона-11" на Луне

Перейдя в 2018 году на работу в "Роскосмос", Рогозин продолжил искать доказательства, но ничего не нашел. Его также обвиняли российские академики за подрыв сотрудничества с NASA.

"Ничего я не подрывал и не усугублял, я пытался докопаться до деталей и установить, по крайней мере, для себя истинное положение дел в вопросе исследования Луны нашими конкурентами. Непонятно мне было, каким образом США на том уровне развития технологий 60-х годов прошлого века сделали то, что сейчас им не под силу", — заключил он.

Американское издание The Register обратило внимание на комментарий Рогозина и подчеркнуло, что не ясно, как глава "Роскосмоса" мог не знать об отражателях, оставленных "Аполлонами" на Луне и о многих успешных попытках направить луч наземного лазера на устройства на Луне.

Известно, что в местах посадки на Луне астронавты миссий "Аполлон-11, 14 и 15" устанавливали уголковые отражатели.

Уголковые отражатели устанавливали в местах посадки астронавты миссий "Аполлон-11, 14 и 15"

Это система зеркал для отражения лазерного луча, посланного с Земли, обратно отправителю. Данную технологию используют ученые многих стран, чтобы уточнять расстояния до Луны.

Напомним, что в феврале этого года стало известно о возможном выходе в космос главной космической миссии Индии на корабле "Гаганьян". Если попытка будет удачной, Индия станет четвертой в мире страной, запустившей пилотируемый аппарат в околоземное пространство.

NASA в январе заявляло о планах построить на Луне станцию кислородной доставки для астронавтов миссии Artemis. Трубопровод хотят соединить с центром добычи лунного льда на южном полюсе.