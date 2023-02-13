Плавают в бассейне: Индия готовится к первому пилотируемому полету в космос (фото)

В Индии планируют запустить первый пилотируемый космический корабль уже в ближайшем будущем.

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Самая главная космическая миссия Индии после чреды неудач и задержек похоже выходит на финишную прямую. В Индии проводят испытания космического корабля "Гаганьян", который позволит после полета в космос с экипажем, стать Индии четвертой в мире страной, которая совершила запуск пилотируемой миссии в околоземное пространство, пишет Space.

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Индийская организация космических исследований (ИОКИ) возобновила серию испытаний прототипа космического корабля "Гаганьян". Космическое агентство Индии совместно с ВМС этой страны провели испытание извлечения прототипа космического корабля из воды после его приземления. Все происходило в закрытом помещении с бассейном. Этот испытательный бассейн находится в городе Кочи на юго-западе Индии и здесь создаются все настоящие условия морской среды.

[ + – ] В Индии проводят испытания космического корабля "Гаганьян", который позволит после полета в космос с экипажем, стать Индии четвертой в мире страной, которая совершила запуск пилотируемой миссии в околоземное пространство Фото: space.com

ИОКИ уже много лет проводит испытания необходимого для первого в истории Индии пилотируемого полета на космическом корабле. Все началось еще в 2014 году, затем испытания прервала пандемия Covid-19 и к ним вернулись лишь в 2021 году. За это время были проверены системы и двигатели ракеты-носителя.

В рамках недавних испытаний в контролируемой среде ученые приступили к отработке операций по подъему модуля "Гаганьян" и его экипажа после того, как они спустятся в океан по завершению миссии. Прототип модуля космического корабля с экипажем имеет ту же массу и размер, что и настоящий. Пока испытания проходят без астронавтов, но в ближайшие месяцы и они присоединятся к испытаниям.

Стоит заметить, что подобные испытания проводило и NASA перед тем, как в космос отправился космический корабль Orion в рамках лунной миссии Artemis 1 в ноябре прошлого года. Затем эти знания пригодились при извлечении этого корабля из вод Тихого океана в декабре прошлого года.

Впервые о планируемых пилотируемых космических полетах и собственно миссии "Гаганьян" в Индии сообщили еще в 2007 году. Если Индии удастся отправить в космос своей первый в истории пилотируемый космический корабль, то она станет четвертой страной в мире после США, Китая и РФ, которая совершила такой подвиг.

[ + – ] Индийская организация космических исследований (ИОКИ) возобновила серию испытаний прототипа космического корабля "Гаганьян". Космическое агентство Индии совместно с ВМС этой страны провели испытание извлечения прототипа космического корабля из воды после его приземления Фото: space.com

Индийская организация космических исследований изначально планировала отправить корабль с экипажем в космос еще в декабре 2021 года. Затем миссию перенесли на август 2022 года, но затем стало известно этот исторический для Индии полет произойдет в конце 2024 года.

Перед тем, как на космическом корабле "Гаганьян" в космос полетят астронавты, ИОКИ планирует провести два беспилотных запуска на низкую околоземную орбиту. Согласно озвученным планам, это должно произойти в конце этого года и в начале следующего.

Как уже писал Фокус, компания SpaceX провела недавно испытание работоспособности двигателей своей тяжелой ракеты Starship, которая должна в марте впервые отправится в космос. Если это произойдет, то данная ракета станет самой мощной из действующих в мире. Пальма первенства пока принадлежит ракете NASA, которая успешно отправила к Луне космический корабль Orion.

Если говорить о еще одной космической стране, которой является Россия, то уже второй раз за пару месяцев у ее космических кораблей случаются аварии на орбите. В этот раз, как уже писал Фокус, по неизвестным пока причинам случилась поломка грузового корабля "Прогресс", который на данный момент состыкован с МКС.