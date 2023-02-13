Плавають у басейні: Індія готується до першого пілотованого польоту в космос (фото)

В Індії планують запустити перший пілотований космічний корабель вже найближчим часом.

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Найголовніша космічна місія Індії після низки невдач і затримок схоже виходить на фінішну пряму. В Індії проводять випробування космічного корабля Gaganyaan, який дозволить після польоту в космос з екіпажем стати Індії четвертою в світі країною, яка здійснила запуск пілотованої місії в навколоземний простір, пише Space.

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Індійська організація космічних досліджень (ІОКВ) відновила серію випробувань прототипу космічного корабля Gaganyaan. Космічне агентство Індії разом із ВМС цієї країни провели випробування вилучення прототипу космічного корабля з води після його приземлення. Все відбувалося у закритому приміщенні з басейном. Цей випробувальний басейн знаходиться в місті Кочі на південному заході Індії, і тут створюються всі умови морського середовища.

[ + – ] В Індії проводять випробування космічного корабля Gaganyaan, який дозволить після польоту в космос з екіпажем стати Індії четвертою в світі країною, що здійснила запуск пілотованої місії в навколоземний простір Фото: space.com

ІОКІ вже багато років проводить випробування необхідного для першого в історії Індії пілотованого польоту на космічному кораблі. Все почалося ще з 2014 року, потім випробування перервала пандемія Covid-19 і до них повернулися лише у 2021. За цей час перевірили системи та двигуни ракети-носія.

У межах нещодавніх випробувань у контрольованому середовищі вчені розпочали відпрацювання операцій з підйому модуля Gaganyaan та його екіпажу після того, як вони спустяться в океан після завершення місії. Прототип модуля космічного корабля з екіпажем має ту саму масу та розмір, що й справжній. Поки випробування проходять без астронавтів, але найближчими місяцями і вони приєднаються до випробувань.

Варто зауважити, що такі випробування проводило і NASA перед тим, як у космос вирушив космічний корабель Orion у межах місії Місячної Artemis 1 у листопаді минулого року. Потім ці знання стали у пригоді для вилучення цього корабля з вод Тихого океану в грудні минулого року.

Вперше про плановані пілотовані космічні польоти і власне місію Gaganyaan в Індії повідомили ще 2007 року. Якщо Індії вдасться відправити в свій космос перший в історії пілотований космічний корабель, то вона стане четвертою країною в світі після США, Китаю і РФ, яка здійснила такий подвиг.

[ + – ] Індійська організація космічних досліджень (ІОКВ) відновила серію випробувань прототипу космічного корабля "Гаганьян". Космічне агентство Індії разом із ВМС цієї країни провели випробування вилучення прототипу космічного корабля з води після його приземлення Фото: space.com

Індійська організація космічних досліджень спочатку планувала відправити корабель з екіпажем до космосу ще у грудні 2021 року. Потім місію перенесли на серпень 2022 року, але потім стало відомо, що цей історичний для Індії політ відбудеться наприкінці 2024 року.

Перед тим, як на космічному кораблі Gaganyaan у космос полетять астронавти, ІОКІ планує провести два безпілотні запуски на низьку навколоземну орбіту. Згідно з озвученими планами, це має відбутися наприкінці цього року та на початку наступного.

Як уже писав Фокус, компанія SpaceX провела нещодавно випробування працездатності двигунів своєї важкої ракети Starship, яка повинна у березні вперше вирушить у космос. Якщо це станеться, то дана ракета стане найпотужнішою з діючих у світі. Пальма першості поки що належить ракеті NASA, яка успішно відправила до Місяця космічний корабель Orion.

Якщо говорити про ще одну космічну країну, якою є Росія, то вже вдруге за кілька місяців у її космічних кораблів трапляються аварії на орбіті. Цього разу, як уже писав Фокус, з невідомих поки що причин сталася поломка вантажного корабля "Прогрес", який наразі зістикований з МКС.