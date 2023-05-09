"Нишпорив у деталях": Рогозін сумнівається, що астронавти NASA були на Місяці

За словами ексголови "Роскосмосу", технології 60-х років у Штатах не дозволили б їм відправити місії кораблів "Аполлон". Ймовірно, він забув про відбивачі на Місяці та про безліч відправок на них лазерних променів.

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Колишній глава "Роскосмосу", радник із технічної частини армії Росії Дмитро Рогозін сумнівається, що американські астронавти висадилися на Місяць. Про це він написав у Telegram.

Рогозін говорить про місії американських пілотованих космічних кораблів серії "Аполлон". Командир екіпажу "Аполлон-11" Ніл Армстронг і пілот Едвін Базз Олдрін 20 липня 1969 посадили місячний модуль корабля в південно-західному районі Моря Спокою (море на видимому боці Місяця, – ред.).

Астронавти пробули на поверхні Місяця понад 21 годину.

Астронавти місій "Аполлон" встановлювали на Місяці кутові відбивачі

Ексголова агентства зазначив, що приблизно 10 років тому під час роботи на російський уряд він надіслав запит до "Роскосмосу" на видачу документальних свідоцтв про перебування американців на Місяці.

"Аж надто мене бентежив той факт, що радянські космонавти, які поверталися з багатоденних експедицій, ледве трималися на ногах і проходили тривале відновлення після таких польотів, а американці вилазили зі своїх місячних кораблів як огірочки з грядки", — продовжив Рогозін.

За його словами, уряд відправив йому у відповідь книжку "Підкорення астронавтами Місяця" з коментарем радянського космонавта Олексія Леонова, його вважають першою людиною у світі, яка вийшла у відкритий космос.

Леонов, як зазначив Рогозін, писав, що американці справді були на Місяці, оскільки "вони йому самі про це розповіли".

Рогозін забув про відбивачі "Аполлона-11" на Місяці

Перейшовши у 2018 році на роботу в "Роскосмосі", Рогозін продовжив шукати докази, але нічого не знайшов. Його також звинувачували російські академіки за підрив співпраці з NASA.

"Нічого я не підривав і не посилював, я намагався докопатися до деталей і встановити принаймні для себе стан справ у питанні дослідження Місяця нашими конкурентами. Незрозуміло мені було, яким чином США на тому рівні розвитку технологій 60-х років минулого" століття зробили те, що зараз їм не під силу", — сказав він.

Американське видання The Register звернуло увагу на коментар Рогозіна і підкреслило, що не ясно, як глава "Роскосмосу" міг не знати про відбивачі, залишених "Аполлонами" на Місяці та про багато успішних спроб направити промінь наземного лазера на ці пристрої.

Відомо, що у місцях посадки на Місяці астронавти місій "Аполлон-11, 14 та 15" встановлювали кутові відбивачі.

Кутові відбивачі встановлювали в місцях посадки астронавти місій "Аполлон-11, 14 та 15"

Це система дзеркал для відображення лазерного променя, надісланого із Землі, назад відправнику. Таку технологію використовують вчені багатьох країн, щоб уточнювати відстань до Місяця.

Нагадаємо, що в лютому цього року стало відомо про можливий вихід до космосу головної космічної місії Індії на кораблі "Гаганьян". Якщо спроба буде вдалою, Індія стане четвертою у світі країною, яка запустила пілотований апарат у навколоземний простір.

NASA у січні заявляло про плани збудувати на Місяці станцію кисневої доставки для астронавтів місії Artemis. Трубопровід хочуть з'єднати із центром видобутку місячного льоду на південному полюсі.