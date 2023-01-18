NASA хоче побудувати трубопровід на Місяці: навіщо та кому це потрібно

Починається битва за кисень для майбутніх колоністів супутника Землі.

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Агентство хоче збудувати не просто трубопровід, а своєрідну кисневу доставку, яка полегшить життя астронавтам місії Artemis, пише сайт Interestingengineering. Конструкцію, яка поки що розробляється, планують провести саме навколо південного полюса нашого супутника.

Учені припускають, що трубопровід з'єднуватиметься із центром видобутку місячного льоду саме там, на південному полюсі. Останнім часом навколо цього місця точаться величезні суперечки між США, Китаєм і Росією через те, що там знаходиться найбільша кількість льоду на супутнику, що може стати вирішальним у питанні освоєння Місяця і забезпеченні киснем майбутніх місій землян. Крім того, там можуть бути й інші важливі ресурси.

Як відомо, лід можна переробляти у воду та кисень, а також використовувати для ракетного палива. Якщо доставляти кисень місяцеходами до дослідницьких груп біля екватора Місяця, то це дорого та непрактично. А ще місячний трубопровід не забруднює екологію супутника, адже на відміну від Землі, яка має атмосферу, всі залишки виробництва просто випаровуються в космос.

Сьогодні вчені NASA, які отримали спеціальне фінансування, працюють над концепцією, яка передбачає поки що мінітрубопровід довжиною 5 км і буде зібраний, швидше за все, з алюмінію.

Але вчені замахуються і на більше, у NASA вважають, що цілком реально розробити програму гібридного літака під назвою TitanAir, який може пливти по морях Титана, супутника Сатурна, для збору зразків.

Раніше Фокус повідомляв, що NASA збирається врятувати свого астронавта, залишивши двох росіян на орбіті.