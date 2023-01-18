NASA хочет построить трубопровод на Луне: зачем и кому это нужно

Начинается битва за кислород для будущих колонистов спутника Земли.

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Агентство хочет построить не просто трубопровод, а своеобразную кислородную доставку, которая облегчит жизнь астронавтам мисси Artemis, пишет сайт Interestingengineering. Конструкцию, которая пока только разрабатывается, планируют провести именно вокруг южного полюса нашего спутника.

Ученые предполагают, что трубопровод будет соединяться с центром добычи лунного льда именно там, на южном полюсе. В последнее время вокруг этого места как раз ведутся огромные споры между США, Китаем и Россией из-за того, что там находится крупнейшее количество льда на спутнике, что может стать решающим в вопросе освоения Луны и обеспечении кислородом будущих миссий землян. Кроме того, там могут содержаться и другие важные ресурсы.

Как известно, лед можно перерабатывать в воду и в кислород, а так же использовать для ракетного топлива. Если доставлять кислород луноходами к исследовательским группам возле экватора Луны, то это дорого и непрактично. А еще лунный трубопровод не загрязняет экологию спутника, ведь в отличие от Земли, у которой есть атмосфера, все остатки производства просто улетучиваются в космос.

Сегодня ученые NASA получившие специальное финансирование, работают над концепцией, которая предусматривает пока что мини-трубопровод длинной 5 км. и будет собран, скорее всего, из алюминия.

Но ученые замахиваются и на большее, в NASA считают, что вполне реально разработать программу гибридного самолета под названием TitanAir , который может плыть по морям Титана, спутника Сатурна, для сбора образцов.

Ранее Фокус сообщал, что NASA собирается спасти своего астронавта, оставив двух россиян на орбите.