"Велика пожежа" в РФ: у Сочі пролунав вибух і загорівся резервуар із дизелем (відео)

За інформацією ЗМІ, на російському курорті поблизу нафтобази й аеропорту здійнявся "величезний стовп диму". Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв підтвердив, що горить резервуар із паливом на площі майже 100 кв. метрів.

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У курортному місті Сочі в РФ зранку 20 вересня сталася "велика пожежа". Про це повідомили в медіа Mash.

"За нашою інформацією, неподалік від аеропорту в Адлері горить резервуар із паливом, до цього місцеві чули звук вибуху", — зазначили автори контенту.

Вони передали, що вибух пролунав приблизно о 5:15 ранку, після чого над містом здійнявся "величезний стовп диму".

У "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби проінформували, що пожежа сталася в Адлерському районі.

"Неподалік від нафтобази й аеропорту Сочі", — уточнили в ЗМІ.

Пізніше російські пропагандисти додали, що аеропорт попри пожежу працює в штатному режимі.

"Велику пожежу" в курортному місті підтвердив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

"В Адлерському районі Сочі рано-вранці загорівся резервуар із дизельним пальним. Площа пожежі складає 96 квадратних метрів", — написав він.

Чиновник повідомив, що за попередніми даними ніхто не постраждав.

"На місці працюють понад 60 осіб та 15 одиниць техніки. Загрози розповсюдження вогню немає", — підкреслив Кондратьєв.

Причини пожежі невідомі, однак губернатор завірив, що вони "з’ясовуються".

Публікація Веніаміна Кондратьєва у соцмережах від 20 вересня Фото: Скриншот

Нагадаємо, вночі на 18 вересня пожежа сталася у російському Бєлгороді. Невідомі люди підпалили у місті конструкцію у формі "Z".

Раніше, 15 вересня, масштабна пожежа сталася у російській Самарі. Повідомлялось, що на території підшипникового заводу загорілося масло, внаслідок чого вогонь охопив 100 кв. метрів.