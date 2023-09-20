"Велика пожежа" в РФ: у Сочі пролунав вибух і загорівся резервуар із дизелем (відео)
За інформацією ЗМІ, на російському курорті поблизу нафтобази й аеропорту здійнявся "величезний стовп диму". Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв підтвердив, що горить резервуар із паливом на площі майже 100 кв. метрів.
У курортному місті Сочі в РФ зранку 20 вересня сталася "велика пожежа". Про це повідомили в медіа Mash.
"За нашою інформацією, неподалік від аеропорту в Адлері горить резервуар із паливом, до цього місцеві чули звук вибуху", — зазначили автори контенту.
Вони передали, що вибух пролунав приблизно о 5:15 ранку, після чого над містом здійнявся "величезний стовп диму".
У "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби проінформували, що пожежа сталася в Адлерському районі.
"Неподалік від нафтобази й аеропорту Сочі", — уточнили в ЗМІ.
Пізніше російські пропагандисти додали, що аеропорт попри пожежу працює в штатному режимі.
"Велику пожежу" в курортному місті підтвердив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.
"В Адлерському районі Сочі рано-вранці загорівся резервуар із дизельним пальним. Площа пожежі складає 96 квадратних метрів", — написав він.
Чиновник повідомив, що за попередніми даними ніхто не постраждав.
"На місці працюють понад 60 осіб та 15 одиниць техніки. Загрози розповсюдження вогню немає", — підкреслив Кондратьєв.
Причини пожежі невідомі, однак губернатор завірив, що вони "з’ясовуються".
Нагадаємо, вночі на 18 вересня пожежа сталася у російському Бєлгороді. Невідомі люди підпалили у місті конструкцію у формі "Z".
Раніше, 15 вересня, масштабна пожежа сталася у російській Самарі. Повідомлялось, що на території підшипникового заводу загорілося масло, внаслідок чого вогонь охопив 100 кв. метрів.