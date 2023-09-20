"Большой пожар" в РФ: в Сочи прогремел взрыв и загорелся резервуар с дизелем (видео)
По информации СМИ, на российском курорте вблизи нефтебазы и аэропорта поднялся "огромный столб дыма". Губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил, что горит резервуар с топливом на площади почти 100 кв. метров.
В курортном городе Сочи в РФ утром 20 сентября произошел "большой пожар". Об этом сообщили в медиа Mash.
"По нашей информации, недалеко от аэропорта в Адлере горит резервуар с топливом, до этого местные слышали звук взрыва", — отметили авторы контента.
Они передали, что взрыв прогремел примерно в 5:15 утра, после чего над городом поднялся "огромный столб дыма".
В "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы проинформировали, что пожар произошел в Адлерском районе.
"Неподалеку нефтебазы и аэропорта Сочи", — уточнили в СМИ.
Позже российские пропагандисты добавили, что аэропорт несмотря на пожар работает в штатном режиме.
"Большой пожар" в курортном городе подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В Адлерском районе Сочи рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 квадратных метров", — написал он.
Чиновник сообщил, что по предварительным данным никто не пострадал.
"На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет", — подчеркнул Кондратьев.
Причины пожара неизвестны, однако губернатор заверил, что они "выясняются".
Напомним, ночью на 18 сентября пожар произошел в российском Белгороде. Неизвестные люди подожгли в городе конструкцию в форме "Z".
Ранее, 15 сентября, масштабный пожар произошел в российской Самаре. Сообщалось, что на территории подшипникового завода загорелось масло, в результате чего огонь охватил 100 кв. метров.