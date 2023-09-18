"Спалахнуло полум'я": у російському Бєлгороді вночі підпалили гігантську букву "Z" (відео)

За даними росЗМІ, невідомий підійшов до конструкції ззаду, а через кілька секунд почалася сильна пожежа. Після інциденту чоловік утік.

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У ніч на 18 вересня в російському місті Бєлгород підпалили конструкцію "Z". Про це мер Бєлгорода Валентин Демидов у Telegram.

"Сьогодні вночі о 0:29 невідомі підпалили конструкцію "Z", встановлену біля пр. Ватутіна Камера зафіксувала момент підпалу, відеозапис передали в поліцію. Проводяться слідчо-розшукові заходи", — написав він.

Демидов також повідомив, що камера записала автомобілі, які зупинялися і намагалися "надати допомогу".

Мер стверджує, що конструкція практично не постраждала.

Як передає російське видання РБК, у прес-службі управління МНС у Бєлгородській області розповіли, що повідомлення про пожежу надійшло в екстрені служби о 0:34 за місцевим часом. Пожежу загасили до прибуття підрозділу пожежно-рятувальної частини.

"Вогнем пошкоджено літеру на площі 1 кв. м", — повідомили в МНС.

Відео підпалу опублікували кілька бєлгородських телеграм-каналів, зокрема "Белгород № 1". На кадрах із камери видно, як людина, що йде вулицею, підходить до конструкції ззаду, через кілька секунд спалахує полум'я. Після цього людина тікає.

Через деякий час полум'я стихає, конструкція димить. Після цього біля інсталяції зупиняється чорний автомобіль: водій виходить, дістає щось із багажника і, судячи з усього, намагається загасити пожежу. Потім до конструкції під'їжджають ще один легковий автомобіль і пожежна машина.

2 серпня Фокус писав, що в Росії почали масово підпалювати військкомати. Відомо про щонайменше 20 випадків за два дні. Коктейлями Молотова у військкомати в основному кидали пенсіонери і жінки, які стали жертвами телефонних шахраїв.

Уже 8 серпня Генеральна прокуратура РФ почала прирівнювати підпали військкоматів до терактів і диверсій. У прокуратурі вважають, що нібито просування ЗС РФ в Україні могло послужити причиною для протиправних дій.