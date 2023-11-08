Кадыров возмутился, что чеченские дети начинают думать на русском языке

Глава Чечни подчеркнул, что у поколения, которое не говорит и не думает на чеченском языке, нет будущего.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на финале республиканского языкового конкурса "Нохчийн меттан говзанча" заявил, что уволит тех чиновников, чьи дети не знают чеченского языка. Об этом сообщает "Чечня Сегодня"

Кадыров отметил, что работает над популяризацией чеченского языка.

"Бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять из команды", — сказал глава Чечни.

По словам Кадырова, в детских садах и школах дети изучают русский язык, а родители часто поощряют их к этому.

"Дети начинают даже думать на русском языке. У поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, нет будущего", — заявил глава региона.

Кадыров считает чеченский "вымирающим языком"

Еще в ноябре 2022 года Рамзан Кадыров заявил, что чеченский язык входит в группу "вымирающих языков", и это "большая трагедия", с которой власти республики не могут мириться, сообщает "Кавказский узел".

"Надо ставить кукольные спектакли на чеченском языке, снимать мультфильмы, то есть использовать все возможности, чтобы сохранить язык и дать ему развитие. В семьях также основным языком общения должен стать родной язык. Это крайне важно. Иначе мы окончательно потеряем самое ценное для нас — язык и культуру нашего народа", — заявил он.

Напомним, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов наградил сына Кадырова, 15-летнего Адама, высшей государственной наградой КЧР — орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой".

Ранее 15-летнему сыну Рамзана Кадырова Адаму дали звание героя Чечни.

О Кадырове-младшем в обществе заговорили недавно, после того, как он пришел в СИЗО и там избил подозреваемого в публичном сожжении Корана уроженца Украины Никиту Журавля.