Избил заключенного и стал "примером": сын Кадырова получил шестой орден (фото)

По мнению чеченского чиновника, сын Кадырова Адам, как и его братья, имеет выдающиеся достижения в изучении канонов Корана, а также в спорте. Поэтому детей главы Чечни невозможно не отметить еще одной государственной наградой.

Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова, получил шестую награду после того, как избил подозреваемого в московском СИЗО в сентябре 2023 года. Награду вручили от имени чеченского парламента и отметили, что Адам, а также двое его братьев, является примером для граждан РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram министром печати Чечни Ахмедом Дудаевым.

Кадыровский чиновник указал, что орден под названием "Честь отечества", получил сын главного политика Чечни Адам (15 лет), который отличился в СИЗО Москвы. Кроме него, наградили также других сыновей — 17-летних Эли и Ахмата. Орден вручил лично спикер парламента Магомед Даудов, говорится в сообщении.

Также объясняется, за какие именно заслуги дети Рамзана Кадырова отмечены такой наградой: за "изучение канонов Корана", за "успехи в учебе, спорте и общественной деятельности". Трое чеченцев являются "яркими примерами для подрастающего поколения" и "в каждом своем действии стремятся служить интересам родины", сказал Дудаев. Впрочем не указал, какой именно родины касается его высказывание — России или Чечни.

В заметке также опубликована фотография, на которой изображен Ахмат Кадыров. Однако в сети можно отыскать фотографии других сыновей главы Чечни — Эли, интересующегося спортом, и Адама, который получил орден, избив заключенного.

Ахмат Кадыров (на фото — справа) Ели Кадыров (на фото — слева) Адам Кадыров (на фото — слева) Адам Кадыров во время избиения в СИЗО

Избиение в СИЗО — детали

Отметим, 28 сентября Фокус рассказал о событии, которое произошло в СИЗО Москвы. В частности, в сети опубликовали кадры, на которых 15-летний Адам Кадыров бьет заключенного Николая Журавля, подозреваемого в сожжении Корана.

После избиения Рамзан Кадыров отметил, что его сын поступил правильно. В течение месяца после избиения Адам получил шесть наград и должность в службе безопасности отца. Среди наград -

звание Героя Чечни, орден "Дуслик" в Татарстане, орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", орден "За заслуги перед Уммой" І степени в Карачаево-Черкесии, орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой".

Напоминаем, 8 ноября Рамзан Кадыров отреагировал на то, что чеченские дети могут начать думать на русском языке. Между тем в октябре он опубликовал комментарий относительно событий в Дагестане, где произошло нападение на самолет из Израиля. В частности, сторонник президента РФ Владимира Путина заявил, что дагестанцам нужно "стрелять в лоб".