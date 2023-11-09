Не разминулись: в Черном море корабль РФ столкнулся с судном, которое направлялось из порта Измаил

В Черном море произошла авария на пересечении двух маршрутов, свидетельствуют данные СМИ. Один маршрут ведет из украинского черноморского порта. Второй — в направлении РФ, откуда вывозится сжиженный газ на территорию ЕС.

Российское грузовое судно "Славянин" протаранило корабль у мыса Шабла в Черном море у берегов Болгарии. При этом получило пробоину и вернулось в порт для ремонта. О происшествии сообщили на портале Maritime.

На портале указывают, что корабль — паром "Славинин" — двигался под российским флагом. Груз судна — природный сжиженный газ, который перевозился в металлических цистернах. Маршрут: порт Варны в Болгарии — порт Кавказ неподалеку от Крымского моста.

Местность в Черном море, где произошло столкновение Фото: Google Maps

На портале указывается, что в результате удара российский паром получил крен в два градуса. При этом разлива топлива не произошло, также не было пострадавших. Получив пробоину, судно не смогло продолжить движение и вернулось в порт Варны.

Корабль, по которому ударил российский паром, называется New Raouf и плавает под флагом Республики Палау, говорится в сообщении. Судно вышло из украинского порта в Измаиле и двигалось в направлении Турции.

Чем был нагружен корабль New Raouf, в СМИ не сообщают. Однако объяснили, что он продолжил продвижение в направлении Босфорского пролива. Сервис vesselfinder показывает, что корабль может направляться в порт Абу-Кир в Египте и пригоден для перевозки зерна.

Корабль NEW RAOUF, с которым столкнулось российское судно Фото: Скриншот

Отметим, представители российской власти пока не отреагировали на инцидент в Черном море. Также нет заявлений Украины относительно событий, в результате которых пострадало судно, которое вышло из порта в Измаиле.

При этом накануне, 8 ноября, стало известно о повреждении грузового гражданского судна, которое заходило в один из портов Одесской области. Повреждение было получено в результате удара российской ракеты, запущенной с самолетов над Черным морем. От взрыва ракеты погиб украинский лоцман, а несколько человек получили ранения — члены экипажа и работники порта.

Напоминаем, 6 ноября в Керчи ракета ударила по причалу, у которого пришвартовался российский военный корабль "Аскольд". СМИ сообщили, что корабль получил серьезные повреждения и требует серьезного ремонта. После этого британская разведка предположила, что ЧФ РФ отведет свои корабли на большее расстояние, чтобы они не попадали под удар ракет ВСУ.