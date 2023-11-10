"У него здравый смысл": Трамп может назначить вице-президентом США антиукраинского ведущего

По словам бывшего главы Белого дома, ему импонирует экс-телеведущий Fox News Такер Карлсон, который "прославился" расистскими и антиукраинскими высказываниями, а также поддержкой крайне правых теорий заговора.

Бывший президент США Дональд Трамп возможно будет рассматривать бывшего телеведущего Fox News Такера Карлсона в качестве своего кандидата на пост вице-президента на выборах 2024 года. Об этом он заявил в среду, 8 ноября, в эфире "Шоу Клея Трэвиса и Бака Секстона".

"Мне очень нравится Такер, я думаю, что я бы это сделал. Думаю, я бы сказал, что так и сделаю, потому что у него большой здравый смысл", — ответил Трамп на вопрос консервативного радиоведущего Клея Трэвиса.

Сам Карлсон неоднократно отвергал предположения о том, что он сам может баллотироваться на пост президента.

Экс-президент добавил, что быть консерватором не означает быть консервативным.

"Знаете, когда говорят, что вы, ребята, консерваторы, или я консерватор, это значит, что у нас есть здравый смысл. Мы хотим иметь безопасные границы. Мы хотим иметь стену, потому что стены работают", – подчеркнул Трамп.

Такер Карлсон вел самое рейтинговое шоу в прайм-тайм телеканала Fox News, часто транслируя расистские идеи и крайне правые теории заговора и тезисы белых националистов. Также Карлсон активно и резко критиковал Украину, повторяя кремлевские нарративы.

Телеведущего уволили из Fox News в апреле, всего через несколько дней после того, как компания согласилась выплатить Dominion Voting Systems 787 миллионов долларов для урегулирования исков о клевете во внесудебном порядке.

В рамках судебного разбирательства с Dominion было обнародовано множество сообщений внутренней переписки между сотрудниками телеканала, включая Карлсона, в которых показано, как они критикуют Трампа и называют ложными его заявления о выборах 2020 года.

В одном из текстовых сообщений Карлсон написал, что "страстно ненавидит" Трампа. В других сообщениях телеведущий использовал оскорбительные выражения в отношении женщин-руководителей телеканала и "расово окрашенные" выражения при описании своих чувств по поводу нападения сторонников Трампа на Капитолий США 6 января 2021 года.

В последние месяцы Дональд Трамп стал все более критично относиться к Fox News и, как сообщается, был расстроен решением телеканала убрать Карлсона из эфира.

После увольнения Карлсон запустил свой канал на социальной платформе X. В августе, ведущий взял интервью у Трампа в рамках своей программы.

Выборы в США должны состояться 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп намерен вернуть себе кресло в Белом доме и является главным кандидатом от республиканцев. Он неоднократно критиковал помощь, которую США оказывают Украине и пообещал закончить войну за 24 часа, если вернется к власти.

Напомним, в июне Такер Карлсон заявил, что Каховскую ГЭС взорвала Украина. Известный прокремлевскими заявлениями американский телеведущий заявил, что разрушение дамбы, возможно, наносит вред Украине, но еще больше — России.

Ранее Фокус писал, что Трамп угрожает отомстить критикам и привлечь к суду противников в случае победы на выборах. Журналисты отмечают, что бывший глава Белого дома планирует запустить судебный процесс в отношении Джо Байдена и его семьи. Если Трамп станет президентом — он назначит специального прокурора по этому делу.