Отомстит критикам: Трамп угрожает привлечь к суду противников в случае победы на выборах, — WP

Журналисты отмечают, что бывший глава Белого дома планирует запустить судебный процесс в отношении Джо Байдена и его семьи. Если Трамп станет президентом — он назначит специального прокурора по этому делу.

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Бывший президент США Дональд Трамп уже определился с тем, кого он планирует привлечь к суду в случае его победы в выборах. В этом числе оказались бывшие чиновники из его администрации. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Если Трамп выиграет выборы, он намеревается устранить своих критиков, укрепить свой контроль над Министерством юстиции и развернуть вооруженные силы в день инаугурации.

Трамп уже сейчас говорит, кого он хочет привлечь к суду. Это бывшие чиновники его кабинета, которые не скрывают критики Трампа.

В список лиц, которых Трамп планирует привлечь к ответственности в случае победы на выборах, входит бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли, бывший прокурор Уильям Барр и бывший главнокомандующий генерал Марк Милли. Кроме того, Трамп выразил намерение возбудить дела против чиновников из ФБР и министерства юстиции.

Трамп хочет осуществить судебное преследование Байдена и его семьи. Если он станет президентом, он назначит специального прокурора, чтобы заняться этим делом.

Поклонники Трампа готовятся к возможным беспорядкам в день инаугурации и рассматривают использование армии для подавления протестов. В рамках этой подготовки, они разрабатывают план, включающий проекты указов, которые могут быть использованы для этой цели.

Издание сообщает, что Стивен Ченг, представитель кампании Дональда Трампа, не предоставил конкретной информации о действиях, которые в настоящее время обсуждаются в их команде. Однако он подчеркнул, что главной целью Трампа является победа на праймериз и позднее в президентских выборах, а также устранение своих политических оппонентов.

Как сообщалось, Дональд Трамп считается фаворитом президентской кампании в лагере республиканцев. При этом он продолжает настаивать, что выборы 2020 года были у него "украдены", а судебные процессы в нескольких штатах с обвинениями в мошенничестве называет политическим преследованием.

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп получил 62% голосов по итоговому опросу на Конференции консервативных избирателей США (CPAC) в Орландо, Флорида, и опережает действующего президента Джо Байдена на 3-10%.