За год до выборов: Трамп лидирует в пяти критически важных штатах США, — опрос (инфографика)

Как отмечают эксперты, у действующего президента Джо Байдена еще есть год, чтобы переломить ситуацию.

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Бывший президент США Дональд Трамп получил 62% голосов по итоговому опросу на Конференции консервативных избирателей США (CPAC) в Орландо, Флорида, и опережает действующего президента Джо Байдена на 3-10%. Об этом сообщает New York Times.

Таким образом, пишет издание, Трамп занял символическое место лидера среди республиканцев, которые собираются участвовать в президентской предвыборной кампании.

Как отметил ряд экспертов, результаты не особенно удивляют — Трамп лидировал во всех пяти предыдущих опросах CPAC, представляющих президентские предпочтения участников конференции.

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У губернатора Флориды Рона Десантиса — 20%. Бизнесмен Перри, который на этой неделе объявил о намерении стать пятым кандидатом на пост президента США, получил 1%. А поскольку, как пишет издание The Hill, ни Десантис, ни бывший вице-президент США Майкл Пенс, который 28 октября отказался от борьбы за пост президента, ни сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт вообще не появились на мероприятии, Трамп позиционировал себя как единственного кандидата от республиканцев, который может продолжить работу, начатую в Белом доме.

"Мы собираемся закончить то, что началось. Мы собираемся довести эту миссию до окончательной победы", — добавил экс-президент.

Байден и Трамп — противостояние возрастает

Согласно опросу, за год до выборов президента в 2024 году демократ Джо Байден отстает в пяти из шести наиболее важных штатов против республиканца Дональда Трампа. По предварительным данным, его на 3-10% меньше поддержали респонденты в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. В Висконсине Байден опережает Трампа всего на 2%.

Демографические группы, которые в 2020 году поддержали Байдена с большим перевесом, теперь вызывают гораздо более острую конкуренцию, поскольку две трети электората считают, что страна движется в неправильном направлении.

"Избиратели младше 30 лет отдают предпочтение Байдену всего на 1%, его преимущество среди латиноамериканских избирателей составляет однозначные цифры, а его преимущество в городских районах составляет половину преимущества Трампа в сельских регионах. И хотя женщины по-прежнему отдают предпочтение Байдену, мужчины в два раза чаще отдавали предпочтение Трампу, обращая вспять гендерное преимущество, которое способствовало столь многим успехам демократов в последние годы", — констатируют эксперты NYT.

Чернокожие избиратели, которые долгое время были оплотом демократов и Байдена, теперь регистрируют в этих штатах всего лишь 22% поддержки Трампа — "уровень, невиданный в президентской политике для республиканца в наше время", подчеркивает издание.

"Великолепным признаком постепенной расовой перегруппировки между двумя партиями является то, что чем разнообразнее был штат, тем дальше мистер Байден отставал, и он лидировал только среди самого белого из шести", — пишет NYT.

Инфографика New York Times Фото: Скриншот

Среди причин, по которым Байдену не хватило голосов согласно опросу, называют:

Байден "слишком стар", чтобы быть эффективным президентом — около 71%;

у Байдена нет "остроты разума", чтобы быть эффективным — 62%;

в вопросах экономики Байдену доверяют всего 37%;

решение социальных вопросов Байдену доверили только 32%.

Те же показатели у Трампа выглядят по-другому:

Трамп стар — 19%;

в экономических вопросах доверяют больше Трампу — 59%;

социальные вопросы Трамп решит лучше — 60%.

Вместе с тем, признается NYT, Байден и Трамп оба глубоко и одинаково непопулярны. Но избиратели, подавляющее большинство которых заявили, что нация идет по неправильному пути, вымещают свое недовольство на действующем президенте.

Опрос показывает, что Байден заметно сильнее в промышленных северных штатах, чем в более разнообразном Солнечном поясе. Однако его уязвимости охватывают широкий круг проблем.

Как отмечают эксперты, у Байдена еще есть год, чтобы переломить ситуацию.

"Экономические показатели растут, даже если избиратели с ними не согласны. А вот Трамп по-прежнему вызывает поляризацию. В то же время хорошо финансируемая кампания Байдена будет направлена ​​на укрепление его демографических слабых мест", — добавляют аналитики.

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Советники нынешнего президента неоднократно отмечали, что демократы успешно ограничили потери партии в 2022 году, несмотря на низкие рейтинги поддержки Байдена на тот момент.

Напомним, что проведенное исследование не основано на научной методологии, уточняет агентство AP, а опрос не является репрезентативным.

Трамп не обладает иммунитетом в судебных делах

Еще 2 марта 2023 года Министерство юстиции США пришло к выводу, что Дональд Трамп в рамках рассмотрения двух судебных исков предполагаемого штурма здания Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года не обладает неприкосновенностью как бывший глава государства.

"В заключении Минюста отмечалось, что президент обладает полным иммунитетом, когда речь идет о действиях, совершенных в рамках исполнения его обязанностей по должности, но его можно привлечь к ответственности за действия, которые очевидны в рамках права собственности", — подчеркивает Deutsche Wele.

Напомним, что, помимо суда в Нью-Йорке и других гражданских дел, бывшему президенту Трампу предъявлено 91 обвинение в совершении тяжкого преступления по четырем уголовным обвинениям. Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и утверждает, что все его проблемы с законом представляют собой "вмешательство в президентские выборы", в которых он намерен участвовать в 2024 году.

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Вместе с тем, напомним, что Фокус писал: по словам высокопоставленного сенатора-республиканца Митча МакКоннелла, новая "ось зла" пытается сформировать свой "миропорядок", который может ввергнуть мир в пучину Третьей мировой войны.

Кроме того, Фокус сообщал, что вторые республиканские праймериз в США показали самое низкое количество телевизионной аудитории с 2015 года. Это самый низкий рейтинг из всех президентских дебатов Республиканской партии с тех пор, как кандидатом стал Дональд Трамп.