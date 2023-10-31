"Будет иначе": экс-депутат РФ рассказал, ждут ли в Кремле победы Трампа на выборах (видео)

По словам российского оппозиционера Ильи Пономарева, бывшему американскому президенту симпатизируют люди, как Владимир Путин. При этом, договоренностей между ними может и не быть.

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В ноябре 2024 года в Соединенных Штатах Америки состоятся выборы президента, где главными претендентами на пост являются нынешний глава государства Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. Бывший депутат Госдумы РФ и российский оппозиционный политик Илья Пономарев в интервью Фокусу рассказал, действительно ли Кремль надеется на победу второго.

По его словам, в России действительно некоторые верят в то, что вероятная победа Трампа на предстоящих выборах станет так называемой "панацеей", ведь военная помощь для Украины снизится.

"Есть люди, которые говорят, что для Кремля будет намного лучше Трамп, но я на самом деле совсем в этом не уверен. Впадать в панику, что если там (в Белом доме, — ред.) будет Трамп, то это катастрофа, я считаю не нужно. Это будет иначе, но если мы посмотрим на историю, кто первый предоставил Украине летальное оружие, то это был Трамп", — заявил Илья Пономарев.

Отдельно бывший депутат Госдумы отметил, что во время своей каденции Дональд Трамп весьма агрессивно относился к России, но он все же уважает Владимира Путина как личность и "сильного лидера".

"Трампу нравятся такие люди, как Путин, как Ким Чен Ын и все другие", — продолжил Илья Пономарев.

В то же время, договоренностей между американским и российским политиками быть не может, поэтому Кремлю не на что рассчитывать, говорит оппозиционер.

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Напомним, 30 октября Дональд Трамп заявил, что США не будут оказывать поддержку никому в Европе в случае нападения России. По его словам, в случае его победы на выборах не будет предоставлена ни защита, ни финансовая помощь.