"Новая ось зла": лидер республиканцев рассказал, какие страны противостоят Западу

По словам высокопоставленного сенатора-республиканца Митча МакКоннелла, новая "ось зла" пытается сформировать свой "миропорядок", который может ввергнуть мир в пучину Третьей мировой войны.

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Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл назвал 22 октября Китай, Россию и Иран новой "осью зла", с которой США должны иметь дело. Об этом он сообщил в интервью изданию Fox News.

По словам одного из самых высокопоставленных американских сенаторов, страны, возглавляемые Си Цзиньпином, Владимиром Путиным и Али Хаменеи, формируют "новый мировой порядок" и наблюдают за реакцией цивилизационного мира на вспыхивающие конфликты.

"Вы должны реагировать на реально существующие условия, которые представляют собой угрозу Соединенным Штатам. Иранцы также представляют угрозу для нас. Итак, это чрезвычайная ситуация. Зло – Китай, Россия, Иран – потому что это непосредственная угроза Соединенным Штатам", — подчеркнул МакКоннелл в интервью.

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Лидер меньшинства в Сенате назвал Иран главным спонсором терроризма и обвинил Китай в поддержке агрессоров, напомнив о том, как в речи на форуме "Один пояс, один путь" главный китайский политик заявил о "бесконечной дружбе с Россией".

МакКоннелл назвал войну Израиля против террористов ХАМАС кульминацией мировой проблемы, представляющей непосредственную угрозу США.

"Во многих отношениях мир сегодня находится под большей угрозой, чем когда-либо при моей жизни", — заявил МакКоннелл.

Он акцентировал внимание на том, что, в отличие от времен падения Берлинской стены, мир впервые сталкивается с конкуренцией крупных держав, которая совпадает с угрозами терроризма на Ближнем Востоке и в Европе. И проследил логически связанную цепочку взаимодействия новой "оси зла", подчеркнув что именно дронами, изготовленными в Иране, агрессоры атакуют и Украину, и Израиль, а лидер Китая наблюдает за этим со стороны, "избегая таким образом ответственности".

МакКоннелл заметил, пишет Fox News, что союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Япония, Тайвань, Южная Корея — пристально наблюдают за тем, что происходит в Украине.

"Если русские не потерпят поражение, они в следующий раз войдут в страну НАТО", — убежденно заметил сенатор.

И подчеркнул, что американская помощь Украине — это на самом деле помощь самим себе, включая, к тому же, возможность восстановить военно-промышленную базу США, ведь именно благодаря финансированию помощи Украине откроются рабочие места в 38 штатах.

"Таким образом, представление о том, что наша помощь Украине бесполезна для нас, не соответствует действительности", — подытожил МакКоннелл.

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"Миропорядок окончательно разрушен" — предупреждение политиков

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, подчеркнув, что агрессивная война России в Украине продемонстрировала более чем непосредственную и острую угрозу международному праву, закрепленному в Уставе ООН, и его основным принципам — суверенитету, территориальной целостности и независимости.

"При этом Китай стремится сформировать новый международный порядок, а также располагает для этого растущей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью", — подчеркнул Блинкен.

Весомое предупреждение относительно слабеющего Запада сделал Керри Браун, профессор китайских исследований в Королевском колледже Лондона и назвал нынешний период действительно коварным моментом. По его мнению, конфликт между Тайванем и Китаем может "разрушить мировую экономику и существующую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Мы имеем дело с новым видом геополитики. Если конфликт между Израилем и Газой будет долгосрочным, а также война в Украине — все эти вещи являются большими отвлекающими факторами… Но я вам скажу, что именно Китай и Тайвань могут привести всю эту чертову глобальную систему к дрожи. По сравнению с ним все остальные конфликты покажутся пикником в воскресный день", — добавил он.

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Некоторые эксперты обращают внимание и на сближение России с Северной Кореей, режим которой продолжает угрожать миру ядерным оружием. Доктор Эдвард Хауэлл из Оксфордского университета высказал неподдельное беспокойство тем, что на днях появились доказательства наличия северокорейского оружия у боевиков ХАМАС.

"Это является суровым предупреждением о том, как далеко простираются пропитанные кровью щупальца этого государства… В нынешней геополитической обстановке риск ядерной эскалации со стороны зловещего государства особенно интенсивен", — пояснил он и добавил, насколько опасно сближение северокорейского диктатора Ким Чен Ына с российским коллегой, обращая внимание на их клятву "вести священную борьбу с Западом".

Эксперты утверждают, пишет The Sun, что Путин хочет получить от Северной Кореи запасы артиллерийских снарядов для использования на фронте в Украине, а Ким — помощь в области спутниковых технологий и модернизации военной техники советских времен.

В то же время российский президент Владимир Путин, как замечает издание, доволен хаосом, царящим на Ближнем Востоке, поскольку это отвлекло внимание западного мира от Украины.

"Одна война ослабляет давление в другой войне. Для него это просто фантастика, поскольку это отвлекает внимание людей от Украины. Поэтому чем больше он сможет разжечь эту ситуацию, тем больше он будет счастлив", — обратил внимание адмирал Лорд Уэст, бывший начальник Королевского военно-морского флота Великобритании.

Если нужны были доказательства, подчеркнул адмирал, то вскоре после нападения ХАМАС на Израиль Россия предприняла дерзкую попытку захвата украинской Авдеевки.

По словам Кира Джайлса, эксперта по России из Chatham House, в период хрупкого мирового порядка "решение нескольких задач одновременно станет ключом к выживанию западных правительств".

"Посмотрите, как луч маяка западного внимания внезапно переключился с Украины на Ближний Восток, в то время как другие кризисы разворачиваются на задворках более или менее незаметно. Но страдает не только Украина. Россия — и другие враждебные государства — могут использовать эту возможность для прощупывания, проверки и нападения в других направлениях", — отметил он.

И подчеркнул: чтобы понять, кто разделяет цели России, стоит обратить внимание, где РФ закупает оружие для поддержания своей кампании уничтожения Украины.

"Это Иран и Северная Корея — две другие страны, чей основной экспорт — разрушение, беспорядок и страх", — отметил Джайлс.

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Напомним, Фокус писал, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила Россию с ХАМАС.

Кроме того, Фокус сообщал, что представитель США в ООН наложил вето на резолюцию, в которой пытались заставить Израиль отменить контртеррористическую операцию, но ни слова не сказали о праве на защиту.

Президент России Владимир Путина и глава КНР Си Цзиньпин тем временем надеются дискредитировать американскую политику: планируют использовать для этого обострение в западной Азии.