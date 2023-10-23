"Нова вісь зла": лідер республіканців розповів, які країни протистоять Заходу

За словами високопосадовця, сенатора-республіканця Мітча МакКоннелла, нова "вісь зла" намагається сформувати свій "світопорядок", який може занурити світ у безодню Третьої світової війни.

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Лідер республіканців у Сенаті США Мітч МакКоннелл назвав 22 жовтня Китай, Росію та Іран новою "віссю зла", з якою США повинні мати справу. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Fox News.

За словами одного з найбільш високопоставлених американських сенаторів, країни, очолювані Сі Цзіньпіном, Володимиром Путіним і Алі Хаменеї, формують "новий світовий порядок" і спостерігають за реакцією цивілізаційного світу на конфлікти, що спалахують.

"Ви повинні реагувати на реально існуючі умови, які становлять загрозу Сполученим Штатам. Іранці також становлять загрозу для нас. Отже, це надзвичайна ситуація. Зло — Китай, Росія, Іран — оскільки це безпосередня загроза Сполученим Штатам", — наголосив МакКоннелл в інтерв'ю.

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Лідер меншості в Сенаті назвав Іран головним спонсором тероризму і звинуватив Китай у підтримці агресорів, нагадавши про те, як у промові на форумі "Один пояс, один шлях" головний китайський політик заявив про "нескінченну дружбу з Росією".

МакКоннелл назвав війну Ізраїлю проти терористів ХАМАС кульмінацією світової проблеми, що становить безпосередню загрозу США.

"У багатьох відношеннях світ сьогодні перебуває під більшою загрозою, ніж будь-коли за мого життя", — заявив МакКоннелл.

Він акцентував увагу на тому, що, на відміну від часів падіння Берлінської стіни, світ уперше стикається з конкуренцією великих держав, яка збігається із загрозами тероризму на Близькому Сході та в Європі. І простежив логічно пов'язаний ланцюжок взаємодії нової "осі зла", наголосивши на тому, що саме дронами, виготовленими в Ірані, агресори атакують і Україну, і Ізраїль, а лідер Китаю спостерігає за цим зі сторони, "уникаючи в такий спосіб відповідальності".

МакКоннелл зауважив, пише Fox News, що союзники США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні — Японія, Тайвань, Південна Корея — пильно спостерігають за тим, що відбувається в Україні.

"Якщо росіяни не зазнають поразки, вони наступного разу увійдуть у країну НАТО", — переконано зауважив сенатор.

І наголосив, що американська допомога Україні — це насправді допомога самим собі, враховуючи можливість відновити військово-промислову базу США, адже саме завдяки фінансуванню допомоги Україні відкриються робочі місця у 38 штатах.

"Таким чином, уявлення про те, що наша допомога Україні марна для нас, не відповідає дійсності", — підсумував МакКоннелл.

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"Світопорядок остаточно зруйновано" — попередження політиків

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, наголосивши, що агресивна війна Росії в Україні продемонструвала більш ніж безпосередню і гостру загрозу міжнародному праву, закріпленому в Статуті ООН, та його основним принципам — суверенітету, територіальній цілісності та незалежності.

"Водночас Китай прагне сформувати новий міжнародний порядок, а також має в своєму розпорядженні для цього зростаючу економічну, дипломатичну, військову і технологічну міць", — підкреслив Блінкен.

Вагоме попередження щодо Заходу, який слабшає, зробив Керрі Браун, професор китайських досліджень у Королівському коледжі Лондона. Він назвав нинішній період справді підступним моментом. На його думку, конфлікт між Тайванем і Китаєм може "зруйнувати світову економіку та наявну архітектуру безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні".

"Ми маємо справу з новим видом геополітики. Якщо конфлікт між Ізраїлем і Газою буде тривалим, а також війна в Україні — всі ці речі є значними відволікаючими факторами... Але я вам скажу, що саме Китай і Тайвань можуть призвести всю цю чортову глобальну систему до тремтіння. Порівняно з ним усі інші конфлікти вбачатимуться пікніком у недільний день", — додав він.

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Деякі експерти звертають увагу і на зближення Росії з Північною Кореєю, режим якої продовжує погрожувати світу ядерною зброєю. Доктор Едвард Гауелл з Оксфордського університету висловив непідробне занепокоєння тим, що днями з'явилися докази наявності північнокорейської зброї у бойовиків ХАМАС.

"Це є суворим попередженням про те, як далеко простягаються просочені кров'ю щупальця цієї держави... У нинішній геополітичній обстановці ризик ядерної ескалації з боку зловісної держави є особливо інтенсивним", — пояснив він і додав, наскільки небезпечним є зближення північнокорейського диктатора Кім Чен Ина із російським колегою, звертаючи увагу на їхню клятву "вести священну боротьбу із Заходом".

Експерти стверджують, пише The Sun, що Путін хоче отримати від Північної Кореї запаси артилерійських снарядів для використання на фронті в Україні, а Кім — допомогу в галузі супутникових технологій і модернізації військової техніки радянських часів.

Водночас російський президент Володимир Путін, як зауважує видання, задоволений хаосом, що панує на Близькому Сході, оскільки це відвернуло увагу західного світу від України.

"Одна війна послаблює тиск в іншій війні. Для нього це просто фантастика, оскільки це відволікає увагу людей від України. Чим більше він зможе розпалити цю ситуацію, то більше він буде щасливим", — звернув увагу адмірал Лорд Вест, колишній начальник Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

Якщо потрібні докази, підкреслив адмірал, то незабаром після нападу ХАМАС на Ізраїль Росія зробила зухвалу спробу захоплення української Авдіївки.

За словами Кіра Джайлса, експерта з Росії зі Chatham House, у період крихкого світового порядку "вирішення кількох завдань одночасно стане ключем до виживання західних урядів".

"Подивіться, як промінь маяка західної уваги раптово переключився з України на Близький Схід, тоді як інші кризи розгортаються на задвірках більш-менш непомітно. Але страждає не тільки Україна. Росія — та інші ворожі держави — можуть використати цю можливість для промацування, перевірки та нападу в інших напрямках", — зазначив він.

І підкреслив: щоб зрозуміти, хто поділяє цілі Росії, варто звернути увагу, де РФ закуповує зброю для підтримки своєї кампанії знищення України.

"Це Іран і Північна Корея — дві інші країни, чий основний експорт — руйнування, безлад і страх", — зазначив Джайлс.

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Нагадаємо, Фокус писав, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн порівняла Росію з ХАМАС.

Крім того, Фокус повідомляв, що представник США в ООН наклав вето на резолюцію, в якій намагалися змусити Ізраїль скасувати контртерористичну операцію, але ні слова не сказали про право на захист.

Президент Росії Володимир Путіна і глава КНР Сі Цзіньпін тим часом сподіваються дискредитувати американську політику: планують використати для цього загострення в західній Азії.