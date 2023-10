Велика війна на Сході. Коли та як Ізраїль відповість Ірану

Після нападу ХАМАС на Ізраїль ризик ескалації в регіоні став дуже реальним, і перспектива великої регіональної війни вкрай близька. Ба більше, це може стати початком нового небезпечного витка в ірано-ізраїльському конфлікті — війни, яка не має очевидних розв'язок і кінцевих точок.

Related video

Шокове вторгнення ХАМАСу в Ізраїль, імовірно, стане переломним моментом на Близькому Сході. Як 11 вересня 2001 року змусило Америку змінити свій підхід до регіону, так і варварська атака 7 жовтня та війна, що розгортається зараз, імовірно, змусять Ізраїль переглянути політику щодо своїх ворогів, і особливо щодо Ірану. Ірано-ізраїльський конфлікт залишається недооціненою лінією розлому на Близькому Сході. Як я стверджую у своїй книзі, що готується до видання, прагнення Ірану повалити ізраїльську державу є наріжним каменем його регіональної зовнішньої політики та чинить значний вплив на політику Лівану, Сирії та Іраку. Це всюдисущий фактор у всіх регіональних конфліктах, у яких бере участь Іран, зокрема і в Ємені, і саме цей аспект іранської зовнішньої політики має найбільший потенціал для розпалювання масштабнішої війни. Хоча Ізраїль не поклав провину за теракти на Іран, вірогідність того, що в якийсь момент Іран так чи інакше фігуруватиме у відповідних діях Ізраїлю, дуже висока. Поки ж Іран може вважати, що погіршення ситуації в Ізраїлі та руйнування в Газі відповідають його стратегічним інтересам.

Фокус переклав статтю Афшона Остовара про те, як зміниться Близький Схід після нападу ХАМАС 7 жовтня.

Останніми роками ірано-ізраїльська ворожнеча, що підживлюється розвитком ядерної програми Ірану та його кампанією з постачання зброї союзникам у Лівані, Сирії та Газі, неухильно загострюється. Загроза Ізраїлю з боку Ірану очевидна: останній оточив Ізраїль добре озброєними бойовиками. Ці угруповання — наприклад, ХАМАС, "Хезболла", "Палестинський ісламський джихад" — поділяють прихильність Ірану до знищення Ізраїлю як єврейської держави та залежать від допомоги Тегерана в підтримці своєї влади й військової могутності. У відповідь на подібні провокації Ізраїль проводить усередині Ірану вбивства й диверсії, спрямовані на стримування його ядерної, безпілотної та ракетної програм, а також завдає регулярних авіаударів по іранських військових об'єктах і каналах постачання зброї в Сирії. Здатність Ізраїлю проникати через кордони Ірану, вбиваючи військових командирів і підриваючи ретельно захищені об'єкти, справляє враження гри в одні ворота. Ізраїль завдав Ірану набагато більшої шкоди, ніж навпаки, а спроби Ірану завдати удару у відповідь, наприклад, численні змови з метою вбивства високопоставлених ізраїльтян за кордоном, як правило, зазнавали невдачі. Ба більше, в Ірану досі не було можливості завдати відчутного удару всередині Ізраїлю.

Ізраїль завдав Ірану набагато більшої шкоди, ніж навпаки, а спроби Ірану завдати удару у відповідь, наприклад, численні змови з метою вбивства високопоставлених ізраїльтян за кордоном, як правило, зазнавали невдачі

Попри активну секретну кампанію Ізраїлю, Іран не здавався. Те, що сталося 7 жовтня, стало плодом наполегливих зусиль Ірану зі зміцнення бойових угруповань і підриву почуття безпеки Ізраїлю. Однак ХАМАС — це лише одна зі складових ширшої та багатовекторної стратегії Ірану. І навіть якщо Ізраїлю вдасться знищити або остаточно послабити ХАМАС, це не покладе край іранській матриці загроз. Тому цілком імовірно, що війна в Газі — лише початок більш масштабного, тривалого та набагато складнішого конфлікту. Це не обов'язково означає, що вона призведе до відкритої регіональної війни, але Ізраїль навряд чи обмежиться Газою та в якийсь момент, найімовірніше, зверне свою увагу на Іран.

Цілком імовірно, що війна в Газі — лише початок масштабнішого, тривалішого та набагато складнішого конфлікту Фото: Mahmud Hams

Іранський слід?

Яку роль у терактах 7 жовтня міг зіграти Іран, поки неясно. Представник ХАМАС Газі Хамад, за деякими даними, заявив BBC, що його угруповання "отримало пряму підтримку з Ірану". У повідомленні Wall Street Journal наводяться слова анонімних "високопоставлених членів" ХАМАС і "Хезболли", які стверджують, що Тегеран санкціонував теракти 2 жовтня та що члени Корпусу вартових ісламської революції — головної стратегічної сили Ірану — зіграли важливу роль в оперативному плануванні, що почалося в серпні. Аналогічно New York Times із посиланням на анонімні джерела в Ірані, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції та "вищим керівництвом", і сирійця, пов'язаного з "Хезболлою", стверджує, що "вузьке коло лідерів із Ірану, "Хезболли" та ХАМАСу допомагало планувати напад понад рік тому, готувало бойовиків і було заздалегідь поінформоване про нього". Безпрецедентний характер вторгнення ХАМАСу та витонченість його задуму наштовхують на думку про допомогу ззовні, а Корпус вартових ісламської революції, який відточував свою майстерність в Іраку, Сирії та Ємені, перевершує своїх потужних супротивників у веденні асиметричної та партизанської війни. І хоча іранські офіційні особи схвалюють ці напади, називаючи операцію "Потоп Аль-Акса", маючи на увазі святе місце в Єрусалимі, вони заперечують свою причетність до них. У вівторок верховний лідер Алі Хаменеї похвалив бойовиків ХАМАСу, які вбивали безневинних чоловіків, жінок і дітей, сказавши: "Ми цілуємо лоби та руки винахідливих і розумних організаторів" цієї операції. Водночас він висловився про непричетність Ірану: "Ті, хто каже, що недавня сага — справа рук не палестинців, помиляються".

Іран заперечує свою причетність до нападу ХАМАСу на Ізраїль Фото: Getty

Навіть якщо багаторічна фінансова та військова підтримка, яку іранський режим надає ХАМАСу, робить його співучасником, Ізраїль не дав жодних офіційних вказівок на те, що Іран безпосередньо причетний до терактів 7 жовтня. Анонімний ізраїльський чиновник заявив CNN, що, хоча Іран міг не знати про час нападу, він знав про "операцію ХАМАСу до того, як вона сталася". Американські офіційні особи також не зробили висновків про безпосередню роль Ірану, хоча й визнають, що військова підтримка угруповань Гази передбачає принаймні непрямий зв'язок. Анонімні американські чиновники заявили газеті New York Times, що вони мають у своєму розпорядженні розвідувальні дані, які вказують на те, що деякі іранські офіційні особи, які зазвичай перебувають у курсі подій, були здивовані терактами. Морган М'юїр, високопоставлений співробітник американської розвідки, повідомив членам Конгресу на брифінгу, що "американські агентства мають у своєму розпорядженні розвідувальну інформацію, яка суперечить твердженням про те, що Іран допомагав планувати напад".

Докази можливої причетності Ірану поки що мізерні та суперечливі Фото: covid-rules

Отже, докази можливої причетності Ірану поки що недостатні та суперечливі. Враховуючи, що ні ізраїльські, ні американські спецслужби, схоже, не знали про напад протягом кількох місяців, поки він планувався, і не виявили нічого підозрілого в інформації, яка в них була, схоже на те, що коло втаємничених освічених осіб — як у самому ХАМАСі, так і в сторонніх організаціях, які могли підтримати цю операцію, — було мінімальним, а ті, хто знав подробиці, ретельно захистили цю інформацію від зовнішнього спостереження. Імовірно також, що планування цієї атаки було дуже закритим, і навіть ті члени ХАМАСу, які брали в ньому участь, знали тільки свої обмежені ролі в загальному сценарії.

Небажана позиція

Звісно, ясність у цьому питанні настане ще нескоро, і навіть якщо Ізраїль найближчими тижнями та місяцями спробує проаналізувати провали своєї розвідки, деякі деталі можуть так і залишитися невідомими. Зокрема, навіть якщо ізраїльські офіційні особи дійдуть висновку про причетність Ірану, поспішні дії з його обвинувачення будуть радше небезпекою, ніж можливістю. Якби Ізраїль остаточно визначив, що винуватцем є Іран, знадобилися би відповідні заходи. В умовах, коли операції в Газі та криза із заручниками все ще тривають і є очевидними пріоритетами, Ізраїль не в змозі розширити конфлікт. Сполучені Штати перебувають в іншому, але так само невигідному становищі. Зосередившись на Україні та Китаї, адміністрація Джозефа Байдена ще менше зацікавлена в загостренні напруженості у відносинах із Іраном, а тим паче не готова вплутуватися в нову війну на Близькому Сході. Іран і його проксі погрожують заходами у відповідь у разі розширення конфлікту з Ізраїлем або втручання США. Існує також цілком реальна можливість поширення війни на Ліван, де вже відбуваються періодичні транскордонні перестрілки між Армією оборони Ізраїлю та бойовиками на півдні Лівану. Ізраїль не може з легкістю вести війну на кілька фронтів і, найімовірніше, прагнутиме уникнути непотрібної ескалації у відносинах із Іраном і його прихильниками, поки це можливо. Сполучені Штати, зі свого боку, прагнуть уникнути зайвої витрати своїх ресурсів.

Ізраїль не може з легкістю вести війну на кілька фронтів і, найімовірніше, прагнутиме уникнути непотрібної ескалації у відносинах із Іраном і його прихильниками, поки це можливо

Хоч би як хотіли Ізраїль і США уникнути масштабнішого конфлікту, Іран і його сателіти також можуть піти на загострення, що призведе до ненавмисної ескалації. Хоча іранський блок, найімовірніше, не прагне широкої відкритої війни, він явно почувається комфортно, заграючи з нею. Почасти Іран і його сателітів заохочує відчуття того, що Ізраїль уразливий і слабкий як ніколи. Цьому сприяють внутрішньополітичні розбіжності в Ізраїлі (які яскраво виявилися на початку цього року у зв'язку зі спробою прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу послабити судову систему країни), напруженість на Західному березі та зростання антипалестинських настроїв із боку груп поселенців. Авраамські угоди стали єдиним контраргументом, що спростовує думку про занепад Ізраїлю, а зусилля адміністрації Байдена щодо укладення угоди, яка б призвела до нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем, ще більше зміцнили би регіональну інтеграцію Ізраїлю.

Час терактів міг бути обраний спеціально, щоб зірвати зближення Саудівської Аравії та Ізраїлю, але навряд вони були продиктовані лише цим мотивом. Це пояснюється тим, що Іран уже не одне десятиліття працює над зміцненням своїх проксі, щоб досягти успіху в боротьбі з Ізраїлем, і ця кампанія, особливо в Секторі Гази, постійно набирає обертів. Корпус вартових ісламської революції розробив для ХАМАСу та "Палестинського ісламського джихаду" спеціальні системи озброєнь, що дозволяють цим угрупованням виробляти ракети малої та середньої дальності з недорогих і легкодоступних промислових матеріалів. Аналогічну, хоч і масштабнішу роботу Корпус вартових ісламської революції проводить із ліванським угрупуванням "Хезболла", постачаючи їй сучасні ракети, керовані протитанкові та протикорабельні боєприпаси, а також безпілотники, здатні завдавати ударів у глибині території Ізраїлю. Запаси зброї угруповань Гази та "Хезболли" приховані в підземних тунелях і розміщені в густонаселених кварталах. Отже, "Хезболла" та ХАМАС можуть завдавати ударів по більшості великих ізраїльських населених пунктів за допомогою зброї, що розташована поза зоною видимості, і навіть попри наявність у Ізраїлю високотехнологічних систем протиповітряної оборони, певна частина ракет і безпілотників усе одно може пробитися та вбити мирних мешканців Ізраїлю.

Через поєднання ракет, бомб і безпілотників Корпусу вартових ісламської революції, розміщених у Сирії, а також високоточних ракет великої дальності на своїй території, Ізраїль із усіх боків оточений загрозами. Навіть маючи переважну військову силу, Ізраїль не може з легкістю знищити цю зброю, а будь-яка спроба зменшити її запаси військовим шляхом неодмінно призведе до масових жертв серед цивільного населення. Нинішні операції Ізраїлю в Газі розвиваються саме так, як і передбачали ХАМАС та Іран. Вони знають, що Ізраїль не може всерйоз боротися з ХАМАСом, не вбиваючи ні в чому не винних чоловіків, жінок і дітей. Чим більше гине мирних палестинців, тим більше Ізраїль втрачає моральні позиції та тим більше настроїв у регіоні (зокрема і в арабських країнах, ворожих до ХАМАСу) буде проти Ізраїлю. Ця реальність дає Ірану впевненість у тому, що його стратегія щодо Ізраїлю працює. Тегерану не потрібна тотальна війна проти Ізраїлю, щоб перемогти його; достатньо підкидати дрова у вогонь. Незалежно від того, чи брав Іран безпосередню участь у нападі, чи просто надав кошти, напад ХАМАСу, відповідь Ізраїлю та бійня, яку принесе нова війна в Газі, сприяють реалізації планів Ірану.

Висновок

Стратегія Ірану проти Ізраїлю була терплячою. Режим прагнув вбити ворога тисячею порізів, а чи не переважною силою. Проте атаки в жовтні змусили Ізраїль діяти. Якщо Ізраїль справді прагне покінчити з навислими погрозами, йому доведеться розширити сферу свого впливу далеко за межі Гази та почати протистояти Ірану. Очевидно, що досі ізраїльський підхід до Ірану був неефективним. Одного раунду таємних дій у відповідь Ізраїлю буде недостатнім для того, щоб змінити розрахунки Ірану, притягти його до відповідальності за співучасть або зменшити загрозу, якою є він і його союзники. Отже, Ізраїлю доведеться змінювати правила гри, а що це може спричинити та як довго це триватиме, можна лише здогадуватися. Одне можна сказати з упевненістю: ситуація погіршуватиметься. Ризик ескалації є дуже реальним, і перспектива широкої регіональної війни вкрай близька. Ба більше, це може стати початком нового небезпечного витка в ірано-ізраїльському конфлікті — війни, яка не має очевидних розв'язань і кінцевих точок.

Про автора

Афшон Остовар — доцент Військово-морської аспірантури та старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень. Автор відзначеної нагородами книги "VanGuards of the Imam: Religion, Politics, and Iran's Revolutionary Guards", а також книги "Wars of Ambition: The United States, Iran, and the Struggle for the Middle East", що готується до видання.