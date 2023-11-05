За рік до виборів: Трамп лідирує в п'яти критично важливих штатах США, — опитування (інфографіка)

Як зазначають експерти, у чинного президента Джо Байдена ще є рік, щоб переламати ситуацію.

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Колишній президент США Дональд Трамп отримав 62% голосів за підсумковим опитуванням на Конференції консервативних виборців США (CPAC) в Орландо, Флорида, і випереджає чинного президента Джо Байдена на 3-10%. Про це повідомляє New York Times.

Так, пише видання, Трамп зайняв символічне місце лідера серед республіканців, які збираються брати участь у президентській передвиборчій кампанії.

Як зазначила низка експертів, результати не надто дивують — Трамп лідирував у всіх п'яти попередніх опитуваннях CPAC, що презентують президентські уподобання учасників конференції.

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У губернатора Флориди Рона Десантіса — 20%. Бізнесмен Перрі, який цього тижня оголосив про намір стати п'ятим кандидатом на пост президента США, отримав 1%. А оскільки, як пише видання The Hill, ні Десантіс, ні колишній віцепрезидент США Майкл Пенс, який 28 жовтня відмовився від боротьби за посаду президента, ні сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Тім Скотт узагалі не з'явилися на заході, Трамп позиціонував себе як єдиний кандидат від республіканців, який може продовжити роботу, розпочату в Білому домі.

"Ми збираємося закінчити те, що почалося. Ми збираємося довести цю місію до остаточної перемоги", — додав експрезидент.

Байден і Трамп — протистояння зростає

Згідно з опитуванням, за рік до виборів президента 2024 року демократ Джо Байден відстає в п'яти з шести найважливіших штатів проти республіканця Дональда Трампа. За попередніми даними, його на 3-10% менше підтримали респонденти в Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді та Пенсильванії. У Вісконсині Байден випереджає Трампа лише на 2%.

Демографічні групи, які 2020 року підтримали Байдена з великою перевагою, тепер спричиняють набагато гострішу конкуренцію, оскільки дві третини електорату вважають, що країна рухається в неправильному напрямку.

"Виборці молодше 30 років віддають перевагу Байдену всього на 1%, його перевага серед латиноамериканських виборців становить однозначні цифри, а його перевага в міських районах становить половину переваги Трампа в сільських регіонах. І хоча жінки, як і раніше, віддають перевагу Байдену, чоловіки вдвічі частіше віддавали голоси Трампу, відкидаючи гендерну перевагу, яка сприяла багатьом успіхам демократів останніми роками", — констатують експерти NYT.

Чорношкірі виборці, які тривалий час були оплотом демократів і Байдена, тепер реєструють у цих штатах лише 22% підтримки Трампа — "рівень, небачений у президентській політиці для республіканця в наш час", підкреслює видання.

"Чудовою ознакою поступового расового перегрупування між двома партіями є те, що чим різноманітнішим був штат, тим далі містер Байден відставав, і він лідирував лише серед найбілішого із шести", — пише NYT.

Інфографіка New York Times Фото: Скриншот

Серед причин, через які Байдену не вистачило голосів згідно з опитуванням, називають:

Байден "занадто старий", щоб бути ефективним президентом — близько 71%;

у Байдена немає "гостроти розуму", щоб бути ефективним — 62%;

у питаннях економіки Байдену довіряють лише 37%;

вирішення соціальних питань Байдену довірили лише 32%.

Ті самі показники у Трампа виглядають інакше:

Трамп старий — 19%;

в економічних питаннях довіряють більше Трампу — 59%;

соціальні питання Трамп вирішить краще — 60%.

Водночас, зізнається NYT, Байден і Трамп обидва глибоко й однаково непопулярні. Але виборці, переважна більшість яких заявили, що нація йде неправильним шляхом, спускають своє невдоволення на чинному президентові.

Опитування показує, що Байден помітно сильніший у промислових північних штатах, ніж у більш різноманітному Сонячному поясі. Однак його вразливості охоплюють широке коло проблем.

Як зазначають експерти, у Байдена ще є рік, щоб переламати ситуацію.

"Економічні показники зростають, навіть якщо виборці з ними не згодні. А ось Трамп, як і раніше, викликає поляризацію. Водночас добре профінансована кампанія Байдена буде спрямована на зміцнення його демографічних слабких місць", — додають аналітики.

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Радники нинішнього президента неодноразово зазначали, що демократи успішно обмежили втрати партії у 2022 році, попри низькі рейтинги підтримки Байдена на той момент.

Нагадаємо, що проведене дослідження не ґрунтується на науковій методології, уточнює агентство AP, а опитування не є репрезентативним.

Трамп не має імунітету в судових справах

Ще 2 березня 2023 року Міністерство юстиції США дійшло висновку, що Дональд Трамп у межах розгляду двох судових позовів щодо ймовірного штурму будівлі Капітолію у Вашингтоні 6 січня 2021 року не має недоторканності як колишній глава держави.

"У висновку Мін'юсту зазначалося, що президент володіє повним імунітетом, коли йдеться про дії, вчинені в межах виконання його обов'язків на посаді, але його можна притягнути до відповідальності за дії, які є очевидними в межах права власності", — підкреслює Deutsche Wele.

Нагадаємо, що, крім суду в Нью-Йорку та інших цивільних справ, колишньому президенту Трампу висунуто 91 обвинувачення в скоєнні тяжкого злочину за чотирма кримінальними звинуваченнями. Він не визнав себе винним за всіма пунктами обвинувачення і стверджує, що всі його проблеми із законом є "втручанням у президентські вибори", в яких він має намір брати участь у 2024 році.

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Водночас нагадаємо, що Фокус писав: за словами високопоставленого сенатора-республіканця Мітча МакКоннелла, нова "вісь зла" намагається сформувати свій "світопорядок", який може занурити світ у безодню Третьої світової війни.

Крім того, Фокус повідомляв, що другі республіканські праймеріз у США показали найнижчу кількість телевізійної аудиторії з 2015 року. Це найнижчий рейтинг з усіх президентських дебатів Республіканської партії відтоді, як кандидатом став Дональд Трамп.