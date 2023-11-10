Впервые с начала вторжения: Путин проведет прямую линию с россиянами, — СМИ

По словам журналистов, мероприятие будет носить предвыборный характер и состоится перед переизбранием Владимира Путина, которое должно пройти 17 марта 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин впервые с начала войны в Украине проведет прямую линию с россиянами. Данное мероприятие запланировано на 14 декабря. Об этом сообщают в российском издании РБК два источника, знакомых с ходом его подготовки.

В 2022 году Кремль отказался от больших публичных форматов с участием Путина: не было как прямой линии, так и пресс-конференции. Однако в этом году мероприятие будет носить предвыборный характер и состоится перед переизбранием Путина, которое должно пройти 17 марта 2024 года.

Путин, руководящий государством с 2000 года, официально еще не объявил о выдвижении на новый, формально пятый президентский срок.

Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что действующий глава государства пользуется "абсолютной поддержкой населения" и его победа на выборах, если он на них пойдет, будет "очевидной".

Основной темой предвыборной кампании Путина будет критика "коллективного Запада", а также образ России как "островка спокойствия" в бушующем мировом хаосе, рассказывали "Медузе" близкие к Кремлю источники.

В то же время опрос социологов Russian Feild показал, что 68% россиян не готовы поддержать кандидата в президенты старше 70 лет. Старость вошла в топ самых непопулярных характеристик возможного соискателя президентского кресла наряду с принадлежностью к ЛГБТ-сообществу (80%).

Напомним, что на Западе не привязываются к выборам в России, поскольку не считают их демократическими и конкурентными. Поэтому помощь Украине от них не будет зависеть.