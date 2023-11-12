"Должны покинуть город": Исландия эвакуирует жителей из-за угрозы извержения вулкана, — СМИ

Агентство гражданской защиты Исландии призвало жителей города Гриндавик покинуть свои дома. Это — не экстренная эвакуация, есть достаточно времени, чтобы подготовиться и спокойно выехать из города.

Исландия объявила чрезвычайное положение: полицейские призывают жителей покинуть прибрежный город Гриндавик в связи с возможным извержением вулкана, сообщает СNN.

По данным Исландского метеорологического бюро, с полуночи до 14:00 10 ноября было зарегистрировано около 800 землетрясений.

По информации журналистов, Агентство гражданской защиты Исландии заявило, что формирующийся туннель магмы может достичь Гриндавика. Специалисты не могут сказать, сможет ли магма прорваться на поверхность и где это произойдет.

"Землетрясения могут стать сильнее тех, которые уже произошли и такая последовательность событий может привести к извержению. Однако признаков приближения магмы к поверхности до сих пор нет. За его ходом пристально следят специалисты", — сообщили в Агентстве.

Власти рыбацкого городка с населением более 3500 жителей призвали спокойно эвакуироваться и подчеркнули, что непосредственной опасности нет.

"Мы хотим еще раз подчеркнуть, что жители должны покинуть свои дома и покинуть город. Но мы также хотим еще раз подчеркнуть, что это не экстренная эвакуация, есть достаточно времени, чтобы подготовиться и спокойно выехать из города… Очевидно, что мы имеем дело с событиями, которых мы, исландцы, раньше не переживали, по крайней мере, после извержения Вестманнаэйяра. Мы вместе с этим столкнулись, мы вместе с этим справимся и не упадем духом", — заявили в Агентстве гражданской защиты.

Всемирно известный термальный бассейн Голубой лагуны в этом районе уже закрылся из-за продолжающейся сейсмической активности. С 2021 года извержение происходит почти каждые 12 месяцев, а последнее извержение произошло в июле к югу от столицы Исландии Рейкьявика.

Исландия расположена на границе тектонических плит, которые постоянно распадаются, отталкивая Северную Америку и Евразию друг от друга по линии Срединно-Атлантического хребта. Здесь находятся 32 действующих вулкана.

Ранее, 10 октября, сейсмолог рассказал, почему во Львове почувствовали землетрясение из Словакии. Последний раз подобный случай был зафиксирован в 1778 году, рассказал директор Института геофизики имени Субботина НАН Украины Александр Кендзера.