В России загорелась воинская часть, — росСМИ (видео)

Местные подозревают, что огонь охватил лесопилку на территории части. Местные власти никак не комментируют инцидент.

14 ноября в Краснодарском крае РФ загорелась воинская часть. Видео и фото с места происшествия опубликовали в российском телеграм-канале ASTRA.

Известно, что часть, которую охватил огонь, находится в городе Курганинск. На пожар обратили внимание местные жители.

Курганинск на карте мира Фото: Google Maps

"Судя по сообщениям в местном чате, речь может идти о пожаре на лесопилке на территории части", — отметили авторы контента.

Очевидец пожара рассказал, что заметил огонь, когда возвращался домой.

"Домой ехал — вот воинская часть горит. Очуметь просто", — говорит он на видео.

На момент публикации материала пожар в воинской части не прокомментировал ни мэр города, ни власти региона. В МЧС Краснодарского края о возгорании также не информировали.

Напомним, в России не впервые происходит пожар в воинской части. В августе огонь охватил часть в городе Георгиевск в Ставропольском крае РФ. Мэр сообщал, что горел вещевой склад. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров.

Недавно украинские партизаны смогли попасть на территорию воинской части 126 бригады ВС РФ в Крыму. В подполье рассказали, что выяснили количество, состояние и номенклатуру военной техники вражеской группировки.

В СМИ сообщали, что в Краснодарском крае РФ обнаружили два десятка новых могил. Там похоронены российские "кадровики", мобилизованные и наемники ЧВК "Вагнер". Всего в регионе зафиксировали более 1,7 тысячи могил вражеских бойцов.