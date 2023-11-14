В России загорелась воинская часть, — росСМИ (видео)
Местные подозревают, что огонь охватил лесопилку на территории части. Местные власти никак не комментируют инцидент.
14 ноября в Краснодарском крае РФ загорелась воинская часть. Видео и фото с места происшествия опубликовали в российском телеграм-канале ASTRA.
Известно, что часть, которую охватил огонь, находится в городе Курганинск. На пожар обратили внимание местные жители.
"Судя по сообщениям в местном чате, речь может идти о пожаре на лесопилке на территории части", — отметили авторы контента.
Очевидец пожара рассказал, что заметил огонь, когда возвращался домой.
"Домой ехал — вот воинская часть горит. Очуметь просто", — говорит он на видео.
На момент публикации материала пожар в воинской части не прокомментировал ни мэр города, ни власти региона. В МЧС Краснодарского края о возгорании также не информировали.
Напомним, в России не впервые происходит пожар в воинской части. В августе огонь охватил часть в городе Георгиевск в Ставропольском крае РФ. Мэр сообщал, что горел вещевой склад. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров.
Недавно украинские партизаны смогли попасть на территорию воинской части 126 бригады ВС РФ в Крыму. В подполье рассказали, что выяснили количество, состояние и номенклатуру военной техники вражеской группировки.
В СМИ сообщали, что в Краснодарском крае РФ обнаружили два десятка новых могил. Там похоронены российские "кадровики", мобилизованные и наемники ЧВК "Вагнер". Всего в регионе зафиксировали более 1,7 тысячи могил вражеских бойцов.