У Росії загорілася військова частина, — росЗМІ (відео)

Місцеві підозрюють, що вогонь охопив лісопильню на території частини. Місцева влада ніяк не коментує інцидент.

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14 листопада у Краснодарському краї РФ загорілася військова частина. Відео та фото з місця події опублікували у російському телеграм-каналі ASTRA.

Відомо, що частина, яку охопив вогонь, знаходиться у місті Курганинськ. На пожежу звернули увагу місцеві мешканці.

Курганинськ на мапі світу Фото: Google Maps

"Судячи з повідомлень у місцевому чаті, може йтися про пожежу на лісопильні на території частини", — зазначили автори контенту.

Очевидець пожежі розповів, що помітив вогонь, коли повертався додому.

"Додому їхав — от військова частина горить. Очманіти просто", — каже він на відео.

На момент публікації матеріалу пожежу у військовій частині не прокоментував ані мер міста, ані влада регіону. У МНС Краснодарського краю про загоряння також не інформували.

Нагадаємо, у Росії не вперше стається пожежа у військовій частині. У серпні вогонь охопив частину у місті Георгієвськ у Ставропольському краї РФ. Мер повідомляв, що горів речовий склад. Площа загоряння складала 300 квадратних метрів.

Нещодавно українські партизани змогли потрапити на територію військової частини 126 бригади ЗС РФ у Криму. У підпіллі розповіли, що з’ясували кількість, стан і номенклатуру військової техніки ворожого угрупування.

У ЗМІ повідомляли, що в Краснодарському краї РФ виявили два десятки нових могил. Там поховані російські "кадровики", мобілізовані та найманці ПВК "Вагнер". Загалом у регіоні зафіксували понад 1,7 тисячі могил ворожих бійців.