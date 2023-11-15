Потенциальный кандидат: Каллас заинтересована стать новым генсеком НАТО (видео)

Премьер Эстонии Кая Каллас подтвердила свое желание, чтобы ее кандидатуру рассматривали на роль генерального секретаря Альянса. Она составит конкуренцию премьеру Нидерландов Марку Рютте и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила готовность рассмотреть возможность занять поста генерального секретаря НАТО при наличии должной поддержки. Об этом она сказала во время оборонного форума, организованного Politico.

На встрече обсуждения Кай Калласа задали вопрос о возможности рассмотрения ее в качестве потенциального кандидата на пост генерального секретаря НАТО после ухода Йенса Столтенберга с данной должности.

Изначально Кая Каллас избежала прямого ответа, напоминая о том, кого неофициально считают основным кандидатом.

"Недавно я слышала шутку, что "следующий генсек должен быть из "новой" страны-члена НАТО, то есть которая 20 лет в НАТО, это точно должен быть человек из страны, которая тратит 2% ВВП на оборону и было бы хорошо, если это будет женщина. Поэтому логично, что это Марк Рютте", – сказала Каллас.

При прямом вопросе о том, желает ли она, чтобы рассматривали ее кандидатуру, Кай Каллас ответила утвердительно.

Напомним, наиболее вероятными кандидатами-преемниками Столтенберга называют премьера Нидерландов Марка Рютте, который после выборов уйдет с должности, и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, у которой также завершается каденция.

Что известно про Каю Каллас

Кая Каллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель. Действующий премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 года. В прошлом — депутат Европейского парламента в составе Альянса либералов и демократов за Европу (2014—2018) и парламента Эстонии (2011—2014, 2019—2021).

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российско-украинская война истощила запасы вооружений стран НАТО. Он призвал нарастить производство боеприпасов, в которых нуждаются Вооруженные силы Украины.