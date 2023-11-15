Главное слово 2023 года: Кембриджский словарь дал новое определение старому понятию

Составители словаря дали новое определение, которое связывает галлюцинации с искусственным интеллектом, выдающим ложную информацию.

Кембриджский словарь определил главное слово 2023 года. Им стало hallucinate, что в переводе означает "галлюцинировать". Об этом сообщили на официальном сайте словаря.

Слово "галлюцинировать" не является новым и появилось в человеческом лексиконе довольно давно. Но в этом году, по мнению Кембриджского словаря, понятие, которое оно обозначает, приобрело принципиально новое значение.

Традиционно, галлюцинация — это сенсорное восприятие человеком того, что не существует в реальности. Чаще всего галлюцинации возникают у людей с психическими заболеваниями или под воздействием наркотических веществ.

Теперь же лингвисты дали новое определение, которое связывает галлюцинации с искусственным интеллектом, выдающим ложную информацию.

Кембриджский словарь отмечает, что несмотря на развитие передовых технологий и увеличивающееся использование чат-ботов с искусственным интеллектом в повседневной жизни, полностью доверять генеративному ИИ нельзя.

Теперь, если ИИ выдает ложную информацию, можно говорить, что он галлюцинирует.

Новое толкование в словаре звучит так: "Когда искусственный интеллект (компьютерная система, обладающая некоторыми качествами человеческого мозга, такими как способность имитировать человеческий язык) галлюцинирует, он выдает ложную информацию".

"Тот факт, что ИИ может "галлюцинировать", напоминает нам, что людям все еще необходимо применять свои навыки критического мышления для использования этих инструментов. ИИ отлично справляется с обработкой огромных объемов данных для получения конкретной информации и ее консолидации. Но чем оригинальнее вы просите его быть, тем больше вероятность, что он собьется с пути", – сказала менеджер издательства Кембриджского словаря Вендалин Николс.

Напомним, составители и редакторы известного британского словаря Collins English Dictionary объяснили свой выбор главного слова 2023 года. Им стало словосочетание "искусственный интеллект", потому что это изобретение "перевернуло сознание миллионов".

Ранее Фокус писал о том, какие слова стали главными в 2022 году по версии Collins English Dictionary. В первой десятке оказалось также слово Kyiv.