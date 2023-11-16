Продовольствие и рабочая сила: КНДР и Россия продолжают сотрудничать, — СМИ

Пхеньян и Москва подписали протокол о расширении сотрудничества в различных областях. Встреча стала продолжением саммита между лидерами Северной Кореи и Российской Федерации.

Корейская Народная Демократическая Республика и Российская Федерация 15 ноября подписали протокол о расширении сотрудничества по итогам двусторонних переговоров по вопросам экономики, науки и технологий, состоявшихся в Пхеньяне. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Северная Корея и Россия подписали протокол о расширении сотрудничества в различных областях по итогам двусторонних переговоров по экономике, науке и технологиям, прошедших в Пхеньяне", — говорится в сообщении.

По информации агентства, соглашение было подписано после того, как две страны провели 10-е заседание Комитета по сотрудничеству. Журналисты отмечают, что встреча стала продолжением саммита между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в сентябре 2023 года.

В Пхеньян прибыла российская правительственная делегация во главе с министром природных ресурсов Александром Козловым. На встрече обсуждались меры по "оживлению и расширению многогранного двустороннего обмена и сотрудничества в различных областях".

В Сеуле ранее заявляли, что комитет, вероятно, обсудит различные вопросы, начиная от продовольственной помощи, экономического, логистического сотрудничества и заканчивая отправкой северокорейских рабочих в Россию.

Кроме этого, министры спорта Северной Кореи и России провели переговоры в Пхеньяне и подписали соглашение о расширении обменов и сотрудничества в спортивной сфере на 2024-2026 годы.

Ранее, 14 ноября, Фокус писал о том, что КНДР получает от России в обмен на оружие. По мнению аналитика Шона Белла, военное сотрудничество Пхеньяна с Москвой придает смелости КНДР и может начать менять баланс между Северной и Южной Кореей.