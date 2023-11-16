"Замечательный сигнал миру": у Зеленского прокомментировали встречу Байдена и Си

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, встреча лидеров США и Китая означает новый глобальный порядок и стабильность.

Встреча президентов США и Китая является хорошим сигналом для мира и вызывает осторожный оптимизм. Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram.

"Это замечательный сигнал миру: диалог вместо конфронтации, новый глобальный порядок, обязательность правил, стабильность и предсказуемость", — говорится в сообщении.

Также Подоляк написал, что Россию изъяли из перечня стран, которые влияют на глобальные процессы. По его мнению, инструментом внешней политики для РФ является разрушение, хаос и насилие. Также он отметил отвратительную репутацию России, о которую нельзя пачкаться.

Встреча Лидеров США и Китая: что известно

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден впервые за год провели встречу. На ней президенты договорились, в частности, о возобновлении сотрудничества в военном секторе. По словам американского президента переговоры были продуктивными.

Президент Китая также сообщил, что они готовы быть партнером и другом для США. Он отметил, что между двумя странами нужно придерживаться принципов мирного сосуществования и сотрудничества. В частности, на встрече обсудили сотрудничество в различных сферах, а именно: образования, науки и технологий, правоохранительных органов, экономики и искусственного интеллекта. Также КНР пригласит к себе на обучение 50 американских подростков "для расширения обменов между народами" в течение следующих 5-ти лет.

Также в СМИ рассказали подробности лимузина, на котором китайский лидер передвигался по США. Так, это уникальная защищенная модель, которая может выдерживать взрывы небольших бомб.