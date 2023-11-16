"Мы достигли реального прогресса": Байден рассказал о достижениях переговоров с Си Цзиньпином

По словам американского президента, страны вернулись к прямым, открытым, ясным и прямым связям. Лидеры говорили о Тайване, военных переговорах и правах человека.

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Президент США Джо Байден заявил о реальном прогрессе в переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином. По его словам, США и КНР возобновят общение в военной сфере, а также будут бороться с наркотиком фентанилом. Об этом глава США рассказал во время пресс-конференции.

По словам Байдена, страны вернулись к прямым, открытым, ясным и прямым связям. Президент США также сказал, что во время разговора с Си выразил обеспокоенность по поводу действий Китая, касающихся задержанных американцев и прав человека. Кроме того, политики говорили и о Тайване.

"Я повторил то, что говорил с тех пор, как стал президентом, и то, что говорил каждый предыдущий президент в последнее время: мы поддерживаем соглашение о том, что существует политика одного Китая", — заявил Байден.

По словам американского лидера, переговоры с Си были очень продуктивными. Так, во время саммита два лидера договорились об ограничении потока фентанила, восстановлении военной связи и совместной работе над искусственным интеллектом.

Пресс-конференция Джо Байдена после встречи с Си Цзиньпином

Однако, как сообщает CNN, Байден не перестал считать Си Цзиньпина диктатором.

"Он диктатор в том смысле, что он человек, который управляет коммунистической страной", — заявил американский президент, отвечая на вопрос журналиста Майкла Ли.

Отметим, что до пресс-конференции Байден у себя в X (ранее Twitter) сообщил, что ценит разговор с Си и во время переговоров был достигнут прогресс.

Кроме того, как сообщает The Guardian, Си Цзиньпин сказал, что планета Земля достаточно велика, чтобы США и Китай добились успеха.

"Китайско-американские отношения, являющиеся важнейшими двусторонними отношениями в мире, следует воспринимать и предусматривать в широком контексте ускорение глобальных трансформаций", — сказал китайский Си Цзиньпин.

Кроме того, Си подтвердил готовность страны возобновить военное переговоры, однако предостерег Байдена от вооружения Тайваня.

"Американская сторона должна… прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая", — сказал Си.

Ранее сообщалось, что Джо Байден впервые за год встретился с Си Цзиньпином. По словам китайского генсека, отношения США и Китая — самые важные двусторонние отношения в мире, которые следует рассматривать в более широком контексте.