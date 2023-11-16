"Ми досягли реального прогресу": Байден розповів про досягнення переговорів із Сі Цзіньпіном
За словами американського президента, країни повернулися до прямих, відкритих, ясних і прямих зв'язків. Лідери говорили про Тайвань, військові переговори і права людини.
Президент США Джо Байден заявив про реальний прогрес у переговорах із китайським лідером Сі Цзіньпіном. За його словами, США та КНР відновлять спілкування у військовій сфері, а також боротимуться з наркотиком фентанілом. Про це глава США розповів під час пресконференції.
За словами Байдена, країни повернулися до прямих, відкритих, ясних і прямих зв'язків. Президент США також сказав, що під час розмови з Сі висловив занепокоєння з приводу дій Китаю, що стосуються затриманих американців і прав людини. Крім того, політики говорили і про Тайвань.
"Я повторив те, що говорив відтоді, як став президентом, і те, що говорив кожен попередній президент останнім часом: ми підтримуємо угоду про те, що існує політика одного Китаю", — заявив Байден.
За словами американського лідера, переговори з Сі були дуже продуктивними. Так, під час саміту два лідери домовилися про обмеження потоку фентанілу, відновлення військового зв'язку та спільну роботу над штучним інтелектом.
Однак, як повідомляє CNN, Байден не перестав вважати Сі Цзіньпіна диктатором.
"Він диктатор у тому сенсі, що він людина, яка керує комуністичною країною", — заявив американський президент, відповідаючи на запитання журналіста Майкла Лі.
Зазначимо, що до пресконференції Байден у себе в X (раніше Twitter) повідомив, що цінує розмову з Сі і під час переговорів було досягнуто прогресу.
Крім того, як повідомляє The Guardian, планета Земля досить велика, щоб США і Китай домоглися успіху.
"Китайсько-американські відносини, які є найважливішими двосторонніми відносинами у світі, слід сприймати і передбачати в широкому контексті прискорення глобальних трансформацій", — сказав китайський Сі Цзіньпін.
Крім того, Сі підтвердив готовність країни відновити військові переговори, однак застеріг Байдена від озброєння Тайваню.
"Американська сторона повинна... припинити озброювати Тайвань і підтримати мирне возз'єднання Китаю", — сказав Сі.
Раніше повідомлялося, що Джо Байден уперше за рік зустрівся із Сі Цзіньпіном. За словами китайського генсека, відносини США та Китаю — найважливіші двосторонні відносини у світі, які слід розглядати в ширшому контексті.