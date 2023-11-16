"Ми досягли реального прогресу": Байден розповів про досягнення переговорів із Сі Цзіньпіном

За словами американського президента, країни повернулися до прямих, відкритих, ясних і прямих зв'язків. Лідери говорили про Тайвань, військові переговори і права людини.

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Президент США Джо Байден заявив про реальний прогрес у переговорах із китайським лідером Сі Цзіньпіном. За його словами, США та КНР відновлять спілкування у військовій сфері, а також боротимуться з наркотиком фентанілом. Про це глава США розповів під час пресконференції.

За словами Байдена, країни повернулися до прямих, відкритих, ясних і прямих зв'язків. Президент США також сказав, що під час розмови з Сі висловив занепокоєння з приводу дій Китаю, що стосуються затриманих американців і прав людини. Крім того, політики говорили і про Тайвань.

"Я повторив те, що говорив відтоді, як став президентом, і те, що говорив кожен попередній президент останнім часом: ми підтримуємо угоду про те, що існує політика одного Китаю", — заявив Байден.

За словами американського лідера, переговори з Сі були дуже продуктивними. Так, під час саміту два лідери домовилися про обмеження потоку фентанілу, відновлення військового зв'язку та спільну роботу над штучним інтелектом.

Пресконференція Джо Байдена після зустрічі з Сі Цзіньпіном

Однак, як повідомляє CNN, Байден не перестав вважати Сі Цзіньпіна диктатором.

"Він диктатор у тому сенсі, що він людина, яка керує комуністичною країною", — заявив американський президент, відповідаючи на запитання журналіста Майкла Лі.

Зазначимо, що до пресконференції Байден у себе в X (раніше Twitter) повідомив, що цінує розмову з Сі і під час переговорів було досягнуто прогресу.

Крім того, як повідомляє The Guardian, планета Земля досить велика, щоб США і Китай домоглися успіху.

"Китайсько-американські відносини, які є найважливішими двосторонніми відносинами у світі, слід сприймати і передбачати в широкому контексті прискорення глобальних трансформацій", — сказав китайський Сі Цзіньпін.

Крім того, Сі підтвердив готовність країни відновити військові переговори, однак застеріг Байдена від озброєння Тайваню.

"Американська сторона повинна... припинити озброювати Тайвань і підтримати мирне возз'єднання Китаю", — сказав Сі.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден уперше за рік зустрівся із Сі Цзіньпіном. За словами китайського генсека, відносини США та Китаю — найважливіші двосторонні відносини у світі, які слід розглядати в ширшому контексті.