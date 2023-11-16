В России обрушилось два подъезда многоэтажного дома, есть жертва (фото, видео)

По данным спасателей Астрахани, очевидец сообщил им о трещине на одной из стен здания, после чего произошло обрушение. Большинство жителей удалось своевременно эвакуировать, но часть из них может находиться под завалами.

В российской Астрахани обрушилась часть жилого пятиэтажного дома и под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале 16 ноября.

По словам чиновника, произошло это на площади Привокзальной. На место прибыли сотрудники оперативных служб, которые должны будут справиться с последствиями чрезвычайного происшествия. Также для пострадавших жителей создали оперативный штаб, где их обеспечивают горячим питанием и водой.

"Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала", — говорится в сообщении.

В Главном управлении МЧС Астрахани сообщили, что им пришла информация от очевидца о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома. В результате произошло обрушение третьего и четвертого подъездов.

"Предварительно, есть 1 погибший (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести", — заявил Игорь Бабушкин.

Еще до обрушения дома удалось эвакуировать 213 человек, среди которых 37 детей. Остались ли люди внутри дома — пока что неизвестно. Спасателям пришлось объявить минуту тишины, чтобы люди, которые все еще могут находиться под завалами, дали о себе знать. В районе обрушения временно отключили тяжелую технику и генераторы.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в комментарии ТАСС сообщил, что в двух больницах Астрахани уже подготовили койки для приема пострадавших. При этом, вице губернатор региона Олег Князев исключает версию со взрывом газа.

Напомним, 26 июня сообщалось, что в Египте внезапно обрушился 13-этажный дом с туристами. По информации местных журналистов, в этом же здании находился торговый центр, в котором свободное время проводили много людей.