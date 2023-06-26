В Египте внезапно обрушился 13-этажный дом с туристами: люди лежат под завалами (видео)

По информации местных журналистов, в этом же здании находился торговый центр, в котором свободное время проводили много людей. Это значит, что количество пострадавших может значительно увеличиться.

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В одном из курортных городов Египта обрушилось многоэтажное здание, где туристы арендовали жилье на время отдыха. Под завалами может быть много людей. Об этом сообщают местные СМИ 26 июня.

По имеющейся в сети информации, речь идет о портовом городе Александрия. Именно там 13-этажное здание, которое пользовалось популярностью среди отдыхающих, внезапно обрушилось. Кроме того, на первом этаже находился торговый центр, в связи с этим количество жертв под завалами может значительно увеличиться.

На место сразу же прибыли спасательные службы, а также полиция, которые начали проводить оперативно первичные мероприятия по спасению людей. Пострадавшие сразу же попадают в руки медиков.

"Предварительно у нас нет информации о причинах обвала, но уже понятно, что здание было разорвано на части "вертикальным расколом", – указал губернатор Мухаммад аль-Шариф.

Стоит также отметить, что дом находится практически сразу возле скоростной трассы, а это создает дополнительные условия для ДТП.

О количестве жертв и пострадавших на момент публикации не сообщалось. В ближайшее время эксперты должны дать официальную информацию о том, что именно послужило причиной обвала здания.

В Египте внезапно обрушилось здание с туристами Фото: almasryalyoum

Напомним, 17 апреля сообщалось о том, что в Казахстане из-за мощного взрыва обрушился целый подъезд. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, что к разбору завалов привлекли около 300 человек.

28 марта сообщалось, что на грузинский Батуми обрушился мощный ураган. В курортном городе Кобулети вблизи Батуми в результате падения дерева на легковой автомобиль погиб человек. Ветер был настолько сильный, что срывало крыши на домах.