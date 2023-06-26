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У Єгипті раптово обвалився 13-поверховий будинок із туристами: люди лежать під завалами (відео)

Руйнування, Єгипет, Олександрія, висотна будівля, жертви, рятувальна операція, туристи, трагедія
Фото: almasryalyoum | У Єгипті раптово обвалилася будівля з туристами

За інформацією місцевих журналістів, у цій же будівлі розташовувався торговий центр, у якому вільний час проводили багато людей. Це означає, що кількість постраждалих може значно збільшитися.

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В одному з курортних міст Єгипту обвалилася багатоповерхова будівля, де туристи орендували житло на час відпочинку. Під завалами може бути багато людей. Про це повідомляють місцеві ЗМІ 26 червня.

За наявною в мережі інформацією, йдеться про портове місто Александрія. Саме там 13-поверхова будівля, яка користувалася популярністю серед відпочивальників, раптово обвалилася. Крім того, на першому поверсі знаходився торговий центр, у зв'язку з цим кількість жертв під завалами може значно збільшитися.

На місце одразу ж прибули рятувальні служби, а також поліція, які почали проводити оперативно первинні заходи з порятунку людей. Постраждалі одразу ж потрапляють до рук медиків.

"Попередньо у нас немає інформації про причини обвалу, але вже зрозуміло, що будівля була розірвана на частини "вертикальним розколом", — зазначив губернатор Мухаммад аль-Шаріф.

Варто також зазначити, що будинок розташований практично відразу біля швидкісної траси, а це створює додаткові умови для ДТП.

Про кількість жертв і постраждалих на момент публікації не повідомлялося. Найближчим часом експерти мають дати офіційну інформацію про те, що саме спричинило обвал будівлі.

Руйнування, Єгипет, Олександрія, висотна будівля, жертви, рятувальна операція, туристи, трагедія Fullscreen
У Єгипті раптово обвалилася будівля з туристами
Фото: almasryalyoum

Нагадаємо, 17 квітня повідомлялося про те, що в Казахстані через потужний вибух обвалився цілий під'їзд. У Міністерстві з надзвичайних ситуацій розповіли, що до розбору завалів залучили близько 300 осіб.

28 березня повідомлялося, що на грузинський Батумі обрушився потужний ураган. У курортному місті Кобулеті поблизу Батумі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль загинула людина. Вітер був настільки сильний, що зривало дахи на будинках.