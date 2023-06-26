У Єгипті раптово обвалився 13-поверховий будинок із туристами: люди лежать під завалами (відео)

За інформацією місцевих журналістів, у цій же будівлі розташовувався торговий центр, у якому вільний час проводили багато людей. Це означає, що кількість постраждалих може значно збільшитися.

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В одному з курортних міст Єгипту обвалилася багатоповерхова будівля, де туристи орендували житло на час відпочинку. Під завалами може бути багато людей. Про це повідомляють місцеві ЗМІ 26 червня.

За наявною в мережі інформацією, йдеться про портове місто Александрія. Саме там 13-поверхова будівля, яка користувалася популярністю серед відпочивальників, раптово обвалилася. Крім того, на першому поверсі знаходився торговий центр, у зв'язку з цим кількість жертв під завалами може значно збільшитися.

На місце одразу ж прибули рятувальні служби, а також поліція, які почали проводити оперативно первинні заходи з порятунку людей. Постраждалі одразу ж потрапляють до рук медиків.

"Попередньо у нас немає інформації про причини обвалу, але вже зрозуміло, що будівля була розірвана на частини "вертикальним розколом", — зазначив губернатор Мухаммад аль-Шаріф.

Варто також зазначити, що будинок розташований практично відразу біля швидкісної траси, а це створює додаткові умови для ДТП.

Про кількість жертв і постраждалих на момент публікації не повідомлялося. Найближчим часом експерти мають дати офіційну інформацію про те, що саме спричинило обвал будівлі.

У Єгипті раптово обвалилася будівля з туристами Фото: almasryalyoum

Нагадаємо, 17 квітня повідомлялося про те, що в Казахстані через потужний вибух обвалився цілий під'їзд. У Міністерстві з надзвичайних ситуацій розповіли, що до розбору завалів залучили близько 300 осіб.

28 березня повідомлялося, що на грузинський Батумі обрушився потужний ураган. У курортному місті Кобулеті поблизу Батумі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль загинула людина. Вітер був настільки сильний, що зривало дахи на будинках.