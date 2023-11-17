Даже после отказа от поставок: Финляндии годами придется платить РФ за газ, – СМИ

По данным журналистов, финская госкомпания Gasum заключила с "Газпромом" контракт, основанный на принципе "бери или плати". В такой сделке покупатель должен купить заранее оговоренное количество газа или оплатить его, даже если поставка не будет принята.

Если Финляндия прекратит импорт газа из Российской Федерации, ей все равно придется платить за него по меньшей мере несколько лет. Об этом пишет Yle 17 ноября.

В статье говорится, что запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), обещанный финским министром окружающей среды и климата Каем Мюккяненом, может оказаться "совершенно бесполезным".

Сообщается, что финская госкомпания Gasum заключила с российской нефтегазовой группой "Газпром" контракт, основанный на принципе "бери или плати".

Подобные сделки распространены в торговле энергоносителями и предусматривают, что покупатель приобретает заранее оговоренный объем газа или оплачивает его, даже если поставка не будет принята.

Как отмечают журналисты, расторжение контракта и остановка поставок возможны в случае форс-мажора. В частности, речь может идти о санкциях или запрете на импорт. При этом вступление запрета на импорт в силу может занять много времени.

"По нашему самому осторожному предположению, запрет вступит в силу через несколько лет", — отметил Мюккянен.

По словам экспертов по энергетике, на покупку СПГ, как правило, подписывают длительные контракты. Между европейскими странами подобные сделки обычно заключаются на срок от пяти до десяти лет. Так, в этом году компания Gasum сообщала журналистам, что ее контракт с "Газпромом" является долгосрочным и рассчитан на несколько лет.

Напомним, в Болгарии еще с середины октября 2023 года начал действовать налог на импорт и транзит трубопроводного природного газа из России, размер которого составляет 11 долларов за мегаватт-час. Таким способом власти хотят увеличить доходы государственного бюджета и сократить доходы РФ.

В свою очередь Литва приняла закон, предусматривающий запрет на импорт российского сжиженного природного газа с ноября. При этом поставки СПГ из России в Литву через Клайпедский терминал были приостановлены еще в марте 2022 года.