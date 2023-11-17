"Трансгендеры и прочие "трансформаторы": Путин высказался о теме ЛГБТ в культуре (видео)

По мнению президента РФ, чтобы выиграть некие конкурсы на Западе, нужно непременно относиться к "сексуальным меньшинствам" или делать свой продукт о них.

Президент России Владимир Путин заявил, что в литературе и кино исследование темы "сексуальных меньшинств" считается нормальным, однако она не должна выделяться, как это происходит за пределами РФ. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании Форума объединенных культур, передает lenta.ru

По словам президента России на Западе сложилась ситуация при которой для того, чтобы успешно конкурировать в культурной сфере, нужно быть частью ЛГБТ-сообщества или описывать его.

"Действительно мы видим, что на всяких конкурсах западных, чтобы что-то выиграть надо показать что-то из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров, трансформаторов". Они тоже — эти темы и люди — имеют права на то, чтобы показать себя и рассказывать. Потому что они тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди", — заявил Путин.

Он также выразил мнение, что стремление к равноправию должно быть всесторонним и присутствовать во всех аспектах культуры.

Как отмечают росСМИ, эти высказывания сделаны в контексте комментария сербского режиссера Эмира Кустурицы на мероприятии.

Напомним, в 2022 году Путин подписал закон, который запрещает распространение любой информации, которая по мнению властей РФ "пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения или смену пола", среди людей всех возрастов.

Ранее сообщалось, что российская журналистка Маргарита Симоньян, активно отстаивающая традиционные семейные ценности, тратит крупные суммы на покупку продукции брендов, созданных западными представителями ЛГБТ-сообщества, против которых она выступает в России. Среди ее нарядов присутствуют платья от всемирно известного бренда Dolce & Gabbana стоимостью около 2 тыс. евро, в которых она появляется на телевидении.