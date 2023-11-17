Ребенок в обмен на свободу: в России предложили новую инициативу для заключенных женщин

Российский депутат Валерий Селезнев предлагает решать демографический кризис в России с помощью заключенных женщин. Также он сказал, что "тем самым искуплением" для таких женщин будет именно создание семей с "ветеранами и инвалидами СВО"

В России депутаты предлагают выпускать заключенных женщин в обмен на рождение ребенка. Такую инициативу предложил депутат Государственной думы РФ Валерий Селезнев.

По его словам, в российских тюрьмах находится около 45 тыс. женщин, большинство из которых заключены за "легкие" статьи. По мнению депутата, такие женщины могут выходить досрочно на свободу в обмен на рождение ребенка.

"Многие из этих женщин способны родить детей. Государство может предложить и им своеобразную сделку, при которой женщине прерывается срок отбывания наказания, и в случае, если она за время такого "отпуска" родила, остаток срока аннулируется", — заявил депутат.

Таким образом в России предлагают решить демографическую и социально-гуманитарную проблему. Стоит отметить, что российский депутат Госдумы Валерий Селезнев называет рождение ребенка для заключенных женщин "наивысшим" путем исправления. В частности, он провел аналогию с освобождением заключенных мужчин, которые едут воевать против Украины.

"Почему же мы лишаем возможности искупления вины женщин. Нам не нужно, чтобы женщины отдавали свои жизни на СВО. Но нам срочно нужно решать главную проблему будущего страны, которая, несомненно победив в СИО, рискует скатиться в демографическую яму, угрожающую ее существованию", — написал депутат.

К тому же он отметил, что такие женщины, познав "сложности жизни", могут быть прекрасными мамами. Депутат добавил, что "тем самым искуплением, достойным досрочного прощения" для них будет создание семей с "ветеранами и инвалидами СВО".

Как пишет издание Newsweek, на такие шаги соседнее государство может пойти из-за высокого уровня смертности в стране и низкого уровня рождаемости.

Отмечается, что еще в начале 2020 года в РФ объявляли о ряде мероприятий, направленных на увеличение рождаемости в течение четырех лет до показателя 1,7 ребенка на женщину.

Однако уже в 2021 году показатель рождаемости в России упал до 1,49 ребенка на женщину, что, как пишет издание, является самым низким показателем за последние 10 лет. Также отмечается, что на беспокойство влияет и война, в которой участвуют 300 тыс. только солдат срочников.

Напомним недавно в Казани российскую активистку за плакат с надписью "9 waя" обвинили в реабилитации нацизма. Собственно, согласно проведенной экспертизе, такие плакаты создают негативные стереотипы в отношении представителей "Красной армии".