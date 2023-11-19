Мощный ураган в РФ разрушал дома и оставил без света десятки тысяч человек (фото, видео)

Известно о трех погибших. Синоптики обещают, что ураган утихнет только к завтрашнему дню.

Три человека погибли и несколько десятков пострадали в результате урагана в России. Шквальный ветер бушует в Кемеровской области, Алтайском крае и других регионах Сибири. Также был затронут Казахстан. ОБ этом сообщает News.

Два человека погибли в Новокузнецке Кемеровской области по дороге на похороны. На машину, в которой находилось четыре человека, упало дерево.

Ураган в Сибири Фото: Скриншот

А в Алтайском крае погибла женщина, которая, как сообщается, пыталась удержать крышу дома, которую сносило сильным ветром.

Несколько десятков жителей РФ получили травмы, когда падали деревья, вывески и кровли.

Очевидцы сообщают, что больше всего непогода ударила по городам Алтайского края, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. Десятки населенных пунктов остались без электричества. В Новокузнецке свет отключился во время хоккейного матча. Из-за урагана оказались перекрыты несколько трасс, на которые попадали деревья.

Упавшие деревья перекрыли трассу Фото: Комсомольская правда

"Ветер сносит крыши домов, столбы, деревья и автомобили. В Бийске ураган снес купол храма, а в Новокузнецке — вывеску у торгового центра, которая упала на женщину. Из-за урагана деревья завалили трассу Сорокино–Бийск, сейчас дорогу пытаются освободить спасатели МЧС. В некоторых домах нет электричества. При этом власти сообщают, что в ближайшее время не стоит ожидать улучшений погодных условий", — сообщают очевидцы.

Фото: Комсомольская правда Фото: Комсомольская правда Фото: Комсомольская правда Фото: ТАСС Фото: Комсомольская правда

По данным синоптиков, скорость ветра может достигать 33–35 м/с. Такая погода сохранится до конца дня. А губернатор Алтайского края заявил, что кроме урагана жителей региона ждет также мороз и гололед.

Ураган в РФ

Пострадали и населенные пункты в Казахстане: в Павлодарской области без электричества остались жители 40 сел, в Караганде повалены деревья и повреждены крыши жилых домов, в Астане ветер перевернул несколько автомобилей.

Экибастузская ТЭЦ осталась без напряжения из-за урагана: работу котлов возобновляют поэтапно, заявили сегодня в Минэнерго Казахстана.

"Котлы вышли из строя без электроснабжения, которое восстановили в 05:00 утра", — добавили в ведомстве.

Напомним, в начале месяца из-за урагана Киаран в Бельгии погиб маленький украинец. Ребенок играл на детской площадке, когда на него упала ветка.