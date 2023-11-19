Почти 2 млн евро: шляпа Наполеона Бонапарта продана на аукционе в Париже

Аукционный дом Osenat заявил, что шляпа имеет безупречное происхождение и оставалась на протяжении всего XIX века в семье дворцового интенданта Наполеона.

Шляпа, принадлежавшая французскому императору Наполеону Бонапарту, была продана на парижском аукционе за 1,9 миллиона евро. Об этом сообщает BBC.

Стартовая цена двурогой шляпы из черного бобрового фетра составляла от 600 000 до 800 000 евро. Человек, купивший шляпу, пожелал сохранить анонимность.

Историки говорят, что шляпа была частью имиджа Наполеона. А особое ношение этого головного убора (параллельно линии плеч), отличное от принятого в то время, делало Наполеона узнаваемым на поле боя.

По подсчетам историков, на протяжении жизни у французского императора было около 120 двурогих шляп. Но на сегодняшний день считается, что осталось только 20 экземпляров, многие из которых находятся в частных коллекциях.

Шляпа была выставлена на аукцион вместе с другими реликвиями наполеоновской эпохи, собранными промышленником, умершим в прошлом году.

По словам аукционистов, для специалистов проданная шляпа — "настоящий Святой Грааль".

Аукционисты заявили, что эта шляпа имеет безупречное происхождение и оставалась на протяжении всего XIX века в семье дворцового интенданта Наполеона.

На шляпе, выставленной на продажу аукционным домом Osenat в Фонтенбло, есть кокарда, которую Наполеон прикрепил к своей шляпе в 1815 году, во время перехода через Средиземное море из ссылки на Эльбе на Антиб, где он ненадолго вернулся к власти.

Шляпа Наполеона Бонапарта продана на аукционе в Париже

Среди других проданных предметов – серебряная тарелка, украденная из кареты Наполеона после его поражения при Ватерлоо в 1815 году, а также принадлежавший ему деревянный туалетный столик с бритвами, серебряной зубной щеткой, ножницами и другими предметами.

Напомним, еще одна шляпа Наполеона была выставлена на аукцион в 2021 году. Считается, что этот головной убор легендарный полководец носил во время войны против России в 1807 году.

Ранее Фокус писал, что шляпа Наполеона, в которой он проиграл битву при Ватерлоо, продана на аукционе De Baecque в Лионе в 2018 году. Шляпа продана в 7 раз дороже, чем ожидалось.