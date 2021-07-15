На аукционе продадут шляпу Наполеона: стоимость лота начинается с 400 тысяч евро

Считается, что этот головной убор легендарный полководец носил во время войны против России в 1807 году.

Одну из черных фетровых шляп Наполеона Бонапарта собираются продать на аукционе Sothebyʼs в Париже. Стоимость лота — 400 тысяч до 600 тысяч евро. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Считается, что французский полководец носил эту шляпу во время войны против России в 1807 году. Предположительно, именно в ней был Наполеон, когда подписывал Тильзитский мирный договор, разделивший континентальную Европу на зоны французского и российского влияния.

Этот головной убор в 1814 году купил политик и аристократ сэр Майкл Шоу-Стюарт. Он привез шляпу Наполеона в семейное поместье в Шотландии и та передавалась из поколения в поколение.

На текущий момент лишь 19 шляп такого типа были идентифицированы как принадлежавшие Наполеону. Многие из них являются музейными экспонатами.

Также на аукцион планируют выставить посмертную маску на основе слепка лица Наполеона, сделанного врачами. Этот лот также планируют продать по цене от 400 до 600 тысяч евро.

Аукцион должен будет пройти с 15 по 22 сентября. Всего на нем выставят около сотни лотов, включая предметы искусства, мебель, украшения и фотографии.

Напомним, в январе ключ от комнаты, в которой умер Наполеон, был продан на аукционе за 112 тысяч долларов.

В 2018 году шляпа Наполеона, в которой он проиграл битву при Ватерлоо, была продана на аукционе в 7 раз дороже, чем ожидалось.