На аукціоні продадуть капелюх Наполеона: вартість лоту починається з 400 тисяч євро

Вважається, що цей головний убір легендарний полководець носив під час війни проти Росії в 1807 році.

Один з чорних фетрових капелюхів Наполеона Бонапарта збираються продати на аукціоні Sotheby's у Парижі. Вартість лоту — від 400 тисяч до 600 тисяч євро. Про це повідомляє видання The Guardian.

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Вважається, що французький полководець носив цей капелюх під час війни проти Росії в 1807 році. Імовірно, саме в ньому був Наполеон, коли підписував Тільзитський мирний договір, що розділив континентальну Європу на зони французького і російського впливу.

Цей головний убір у 1814 році купив політик і аристократ сер Майкл Шоу-Стюарт. Він привіз капелюх Наполеона в сімейний маєток у Шотландії, і той передавався з покоління в покоління.

На поточний момент лише 19 капелюхів такого типу були ідентифіковані як такі, що належали Наполеону. Багато з них є музейними експонатами.

Також на аукціон планують виставити посмертну маску на основі зліпка обличчя Наполеона, зробленого лікарями. Цей лот також планують продати за ціною від 400 до 600 тисяч євро.

Аукціон повинен пройти з 15 по 22 вересня. Усього на ньому виставлять близько сотні лотів, включаючи предмети мистецтва, меблі, прикраси та фотографії.

Нагадаємо, у січні ключ від кімнати, у якій помер Наполеон, був проданий на аукціоні за 112 тисяч доларів.

У 2018 році капелюх Наполеона, у якому він програв битву під Ватерлоо, був проданий на аукціоні в 7 разів дорожче, ніж очікувалося.