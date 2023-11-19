Глава МИД Латвии претендует на пост генсека НАТО: Кришьянис Кариньш назвал условие, - Bloomberg

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что примет участие в гонке при условии участия премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил об интересе к высшей должности в НАТО. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже присоединились к гонке за пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в октябре следующего года после четырех продлений.

"При условии, что Латвия решит баллотироваться на пост генерального секретаря, Кришьянис Кариньш готов присоединиться к конкурсу", – говорится в заявлении, распространенном в воскресенье представителем Кариньша.

58-летний политик ушел с поста премьер-министра в августе, поскольку его партия стремилась сформировать новое правительство.

Согласно заявлению, он предложит "внести свой вклад в альянс благодаря своему опыту руководства на посту премьер-министра, четкому пониманию угрозы со стороны России, твердой позиции по Украине и подтвержденному опыту построения международного консенсуса".

Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и нынешний премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразили интерес к руководящей должности в НАТО . Действующий генеральный секретарь альянса ясно дал понять, что не планирует продлевать срок своих полномочий и намерен уйти в отставку.

Союзники по НАТО хотели рассмотреть кандидатов из разных регионов и с другими характеристиками, чем недавние генеральные секретари, которые были мужчинами из стран Северной Европы или Нидерландов. Решение о назначении нового генерального секретаря должно быть принято единогласно всеми странами-союзниками (на данный момент в Альянс входит 31 страна), но мнение США, которые вносят самый большой военный вклад в НАТО, всегда имеет наибольший вес.

Кариньш, которая родился и вырос в США и имеет докторскую степень Пенсильванского университета, может столкнуться с таким же препятствием, как и Каллас, будучи ярым критиком России. Прибалтийские страны считаются слишком агрессивно настроенными по отношению к Москве, чтобы возглавить альянс.

Кариньш был премьер-министром с 2019 года до своей недавней отставки и был главой правительства Латвии дольше всех с момента восстановления независимости страны в 1991 году.

Еще одним важным фактором для решения в пользу одного кандидата является то, достигла ли страна-кандидат или приближается к цели расходовать не менее 2% ВВП на оборону.

"Геополитическая ситуация и характер вызовов, окружающих Североатлантический альянс, требуют динамичного, решительного и основанного на консенсусе руководства", — говорится в заявлении Кариньша.

В тексте заявления отмечается, что под его руководством "Латвия последовательно достигала и превышала целевой показатель в 2% в оборонных расходах".

Напомним, в РФ заявили, что принятие Украины в НАТО "неприемлемо", а Евросоюз — полезный "идиот" Вашингтона. По словам Марии Захаровой, санкции — часть "гибридной войны", которую ведет Запад против РФ. Новые ограничения распространяются на военных и IT-специалистов, связанных с РФ.

Ранее Фокус писал, что НАТО заменит самолеты-разведчики системы AWACS на модифицированные Boeing 737. По словам генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, самолеты наблюдения и управления имеют решающее значение для коллективной обороны блока.